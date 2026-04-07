スターバックス、歴代の人気フラペチーノ5種類が復活！8日より発売 | RBB TODAY

スターバックス コーヒー ジャパンは、日本上陸30周年企画の第1弾として、歴代の人気フラペチーノ5種を現代向けにアレンジした「THE STAR フラペチーノ」を4月8日から発売する。

『THE フラペチーノ of メロン of メロン』＜テイクアウト＞736円 ＜店内利用＞750円

『THE フラペチーノ of フルーツ‐オン‐トップ‐ヨーグルト with クラッシュ ナッツ』＜テイクアウト＞717円 ＜店内利用＞730円

ラインアップは、メロン、フルーツヨーグルト、コーヒー ジェリー、加賀 棒ほうじ茶、チャンキー クッキーの5種類。いずれもTallサイズのみで、「THE フラペチーノ of メロン of メロン」はテイクアウト736円（税込）、店内750円（税込）、「THE フラペチーノ of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ」はテイクアウト717円（税込）、店内730円（税込）、「THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー」はテイクアウト687円（税込）、店内700円（税込）、「THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶」はテイクアウト717円（税込）、店内730円（税込）、「THE フラペチーノ of チャンキー クッキー」はテイクアウト687円（税込）、店内700円（税込）で提供される。

『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』＜テイクアウト＞687円 ＜店内利用＞700円

商品ごとに素材や食感を見直しているのも特徴だ。メロンは国産赤肉マスクメロンの果肉と果汁入りソースを重ね、フルーツヨーグルトは4種の果肉入りミックスフルーツジェリーとクラッシュアーモンドを合わせた。コーヒー ジェリーはコーヒーホイップクリームを採用し、加賀 棒ほうじ茶はわらび餅やほうじ茶パウダーを組み合わせた構成に刷新。チャンキー クッキーはクッキーを丸ごと1枚ブレンドし、ベイクドチョコ＆クッキーを重ねている。

全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）で販売されるが、5商品のうち各店舗で取り扱うのは1種類のみとなる。各商品の取扱店舗は公式サイトおよびSNSで案内する。

『THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶』＜テイクアウト＞717円 ＜店内利用＞730円