MISIAの新曲「ラストダンスあなたと」MVにフィギュアスケート・鍵山優真選手が出演！ | RBB TODAY

MISIAの新曲「ラストダンスあなたと」のミュージックビデオ（MV）が公開され、フィギュアスケートオリンピック銀メダリストの鍵山優真選手の出演が明らかになった。

同楽曲はすでにストリーミング累計1,000万再生を突破し、現在公開中の劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の主題歌としても注目を集めている。

（ｃ）Santin Aki

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4月10日の楽曲配信スタートに先立って公開された30秒のティザー映像では、アイススケートを滑る足元のみが映され、出演者は非公開とされていた。本日公開されたのMVによって、その正体が鍵山選手であることが初めて明かされた形だ。

（ｃ）Santin Aki

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MVの監督を務めたのは、日本とLAを拠点に精力的に映像作品を手掛ける中根さや香氏。今回のMV制作にあたり、中根監督が描いた「氷上を美しく舞うフィギュアスケート」のイメージと、「ひとりの少年がアイススケートに出会い、ひたむきに夢を追いかけながら成長していく」というストーリーが、鍵山選手のイメージと一致したことから出演をオファー。また、鍵山選手はMISIA作の絵本「ハートのレオナ」シリーズを通して難病の子どもたちへの支援も展開しており、そうした縁からも今回の出演が決定した。

（ｃ）Santin Aki

MISIAは本作でキラキラと煌めくシルバーのドレスをまとい、楽曲の世界観を鮮やかに体現している。

（ｃ）Santin Aki

鍵山選手は今回の出演について「楽曲の素晴らしい世界観を感じながら、今の自分にできる表現を精一杯やり切ることができたと思います。自分の姿を通して誰かに夢を与えられるような存在になれるよう、さらに頑張っていきたいと改めて感じました」とコメントしている。