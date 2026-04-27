LE SSERAFIM、新曲『CELEBRATION』がグローバルチャートで人気上昇中！新ALへの期待も高まる | RBB TODAY

LE SSERAFIMが、グローバル人気を証明した。

LE SSERAFIMの2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1のリードシングル『CELEBRATION』が世界中で人気を集め、各種グローバルチャートで順位を急上昇させている。

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iTunesでは、わずか1日でチャートインした国や地域の数と順位が大幅に上昇し、世界中の音楽ファンの関心が急速に広がっていることが証明された。

『CELEBRATION』は、4月26日午前8時時点で、タイ、香港、サウジアラビアなど、計32の国や地域のiTunes「トップソング」にチャートインした。4月25日午前8時時点では、25の国や地域にチャートインしていたことから、徐々に人気が拡大していることが確認できる。

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順位上昇の勢いも目立っており、ロシアとスペインでは、それぞれ90位、92位から34位、19位へと大きく順位を上げた。また、サウジアラビアでも1日で22ランク順位が上がるなど、急加速する人気を見せている。

また、「Worldwide iTunes Song Chart」では、4月24日に23位で初登場した後、翌日の4月25日には12位まで順位を上げた。加えて、その日のK‑POPグループの中で最高順位を記録した。

YouTubeでも熱い反響を呼んでいる。『CELEBRATION』は、4月26日午前8時時点で、香港、オーストラリア、ニュージーランドなど、19の国や地域のYouTube急上昇音楽チャートにランクインした。特に、カナダとフランスでは、それぞれ13位、30位にランクインした後、10位、25位まで順位を上げた。

Spotifyでも人気を集めている。『CELEBRATION』は、リリースから1日で115万479回再生を記録。また、韓国、日本、香港、シンガポール、台湾など5つの国や地域で「デイリートップソング」（24日付）にチャートインするなど、グローバルな人気を証明した。

なお、新曲『CELEBRATION』が収録される2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日にリリースされる。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。

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