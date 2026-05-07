ブラトップ姿で圧巻スタイル…BLACKPINK・リサ、攻めの“肌見せコーデ”に視線釘付け！ | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、華やかなパーティールックを公開し、視線を集めた。

リサは5月6日、自身のSNSに「The party starts after Metnight（メットガラの夜が終わってからパーティーが始まる）」というコメントとともに、写真を投稿した。

【写真】リサ、ブラトップ姿で圧巻スタイル

公開された写真の中でリサは、ホテルの廊下とみられる空間で、ホワイトのスーツセットアップにファーの装飾を合わせたスタイルでポーズを取っている。

特にリサは、ブラトップのトップスを選び、鍛え上げられた腹筋とスリムなスタイルを惜しみなく披露した。さらに、華やかなダイヤモンドネックレスと輝くシルバーのミニバッグを合わせ、ラグジュアリーでありながらHIPな雰囲気を完成させた。

（写真＝リサInstagram）

リサはこれに先立ち、アメリカ・ニューヨークのメトロポリタン美術館で開催された世界最大級のファッションチャリティーイベント「Met Gala（メットガラ）」に出席し、話題を集めていた。

本イベントで見せたエレガントな姿とはまた異なるムードのアフターパーティールックを披露し、グローバルファッションアイコンとしての存在感を改めて証明した。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。

■【写真】「衝撃的…」リサ、“ピチピチ”ボディースーツ姿

■【写真】着ていないも同然…リサ、衝撃の“全身レース”

■【写真】リサ、雪中でビキニ姿に…「風邪ひかないで！」