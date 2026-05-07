TWICE・ナヨン、愛らしい歌声で魅了！アン・ヒョソプ主演『本日も完売しました』OSTを歌唱 | RBB TODAY

TWICEのナヨンが、アン・ヒョソプとチェ・ウォンビンのロマンスにさらなる没入感を加える。

ナヨンが歌うSBSの新ドラマ『本日も完売しました』のOST『Love Is Enough』が、5月7日午後6時に各種音源サイトを通じてリリースされる。

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『本日も完売しました』は、完璧主義者の農夫マシュー・リー（演者アン・ヒョソプ）と、完売主義の通販番組MCタム・イェジン（演者チェ・ウォンビン）が織りなすロマンスを描いたドラマだ。4月22日の初回放送後、最高視聴率3.3%（ニールセンコリア調べ）を記録し、毎週水・木曜日の夜に視聴者を楽しませている。

（写真＝SBS）

ナヨンが歌う『Love Is Enough』は、暖かな春のときめきを詰め込んだEDMポップトラックだ。軽快なテンポと明るいシンセサイザーサウンドが印象的な楽曲で、ナヨンの透明感あふれる愛らしい歌声が、さらに明るく心地よいエネルギーを届けてくれる。

なお、ナヨンが所属するTWICEは4月25日・26日・28日に、東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で海外アーティストとして初の公演を成功裏に収めた。

（記事提供＝OSEN）

◇ナヨン プロフィール

1995年9月22日生まれ。2010年に現在の所属事務所JYPエンターテインメントで練習生となり、2015年にTWICEのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーで、不動のセンター。愛嬌のある仕草やファンサービスの良さに定評があり、ステージだけでなくバラエティ番組でも抜群の存在感を発揮している。2022年6月24日にはソロデビューを果たし、デビューアルバム『IM NAYEON』のリード曲『POP!』は大ヒットを記録した。

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