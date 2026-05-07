NiziU・MIIHIが「USAGI ONLINE」フェスのミューズに就任！スウィートな夏スタイル披露 | RBB TODAY

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NiziU・MIIHIが「USAGI ONLINE」フェスのミューズに就任！スウィートな夏スタイル披露

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　NiziUのMIIHIが、ファッション系ECサイト「USAGI ONLINE（ウサギオンライン）」が主催するスペシャルフェス「USAGI ONLINE FES 2026」の4代目ミューズに就任することが決定した。

　「USAGI ONLINE」は、SNIDELやgelato piqueなどの人気ファッション・ルームウェアブランドやメンズブランドなど幅広いラインナップを展開している。同フェスでは、5月14日から5日間にわたり、10%OFFキャンペーンや限定アイテムの発売などの企画が実施される。

　ミューズを務めるMIIHIは、「Sweet Summer, Starring MIIHI (NiziU)」をテーマに、USAGI ONLINE限定アイテムを中心にコーディネートした特別企画【USAGI ONLINE × MIIHI Special LOOK】と、【USAGI ONLINE × MIIHI Special Movie】に参加。

　MIIHIがSNIDELやgelato pique などUSAGI ONLINE 限定のファッションをまとった5LOOKが展開されており、ビジューやリボン、チェリー柄などをモチーフにしたスウィートで軽やかなサマースタイルでポップな世界観を表現している。

　これらのビジュアルはUSAGI ONLINE内の特設ページおよび公式Instagram・Xにて公開中だ。


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