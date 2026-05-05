たまらん…LE SSERAFIM・カズハ、布少なめ衣装で見せた“オトナの魅力”！清純&妖艶の見事な調和 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、カズハが圧倒的な美貌と洗練されたスタイルで近況を伝えた。

去る5月4日、カズハは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには何も綴らず、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のなかのカズハは、濃いグレーのホルターネックのクロップド丈トップスを見事に着こなし、引き締まった体型を披露した。

特に、ウエストの線を強調した独特なストラップのディテールとジッパーがポイントのボトムスは、彼女ならではの洗練されたシックな雰囲気をいっそう際立たせている。

（写真＝カズハInstagram）

カズハの唯一無二のビジュアルからも目が離せない。長く下ろしたストレートな黒髪は、彼女の透明感のある肌と対照をなし、清純でありながらも魅惑的な一面を引き立たせた。

なお、カズハが所属するLE SSERAFIMは、来る5月22日に2ndフルアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースする予定だ。

◇カズハ プロフィール

2003年8月9日生まれ、大阪府出身。本名は中村一葉。幼い頃からバレエを学び、高校1年生の2020年から約2年間、オランダでバレエ留学を行った。バレエ留学中に現所属事務所SOURCE MUSICのオンラインオーディションに応募し、合格。2022年5月、LE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。170cmの長身とバレエ経験から来る柔軟性を生かしたダンスで大きな注目を集めた。

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