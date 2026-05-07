NewJeans合流の兆しか…？復帰協議中のミンジ、所属事務所ADORが誕生日を“公式”祝福 | RBB TODAY

NewJeans・ミンジの誕生日を所属事務所ADORが公式に祝福し、グループ復帰への期待が高まっている。

5月7日、NewJeansの公式インスタグラムには「HAPPY MINJI DAY」というメッセージとともに、数枚の写真が投稿された。

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公開された写真には、ミンジがクッキーを作る様子が収められている。生地をこねる基本的な作業から、クッキーの型抜き、そしてラッピングに至るまでの工程が捉えられている。ハートや星、そしてNewJeansのファンダムの象徴であるウサギ（Bunnies）の形など、さまざまな手作りクッキーが美味しそうに焼き上がっている。

（写真提供＝OSEN、NewJeans公式Instagram）

この投稿に先立ち、ミンジはファンが用意した誕生日カフェをサプライズ訪問し、直筆の手紙とクッキーのプレゼントを残したことが話題となっていた。ミンジは500個のクッキーをファンにプレゼントし、直筆の手紙と写真まで残した。この心温まる行動は、オンラインコミュニティやSNSを通じて拡散され、大きな反響を呼んでいた。

（写真提供＝NewJeans公式Instagram）

ミンジは手紙を通じて「本当に久しぶりだね。Bunnies（ファンダム名）のみんな元気にしていた？私はBunniesのことをたくさん考えながら過ごしていたよ。今年も多くのBunniesが誕生日を祝うために集まると聞いて、私もじっとしていられずクッキーを焼いてみた」と伝え、「本当に色々なことがあって、伝えたいことがたくさんあるけれど、今日は楽しい一日であってほしい。これからもずっと！ 一緒にいようね。いつもありがとう、Bunnies」と溢れる想いを綴った。

そして、ミンジの誕生日当日である本日（7日）、NewJeansの公式インスタグラムでも祝福のコメントと写真が公開されたことで、ミンジのグループ復帰が間近に迫っているのではないかという推測が広がっている。

一方で、ミンジが所属するNewJeansの今後は依然として不透明なままだ。2024年11月、所属事務所ADORに対する信頼が破綻したとして専属契約解除を通知したが、その後の訴訟で敗訴。この結果を受け、ヘリン、ヘイン、ハニの3人は事務所に復帰したが、ダニエルは事実上の追放状態となる形でチームを脱退した。

今回、動向が判明したミンジについても、グループに復帰するのか否か、長らく協議中の段階にあるとされている。また、最近ヘリンとヘインはデンマーク・コペンハーゲンでスタッフたちと一緒にいる姿がキャッチされ、話題を集めていた。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンジ プロフィール

2004年5月7日生まれ。本名キム・ミンジ。2022年7月、NewJeansのメンバーとしてデビュー。グループのなかで最も韓国人気の高いメンバーとして知られており、ファッション誌では「往年の名女優オリヴィア・ハッセーを彷彿とさせるビジュアル」と紹介されたことも。10代にして高級ブランドのアンバサダーに抜擢されるなど、大きな存在感を放っている。

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