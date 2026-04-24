桜井日奈子が「岡山の奇跡」異名の理由明かす「事務所がつけたわけではない」 | RBB TODAY

女優の桜井日奈子が4月24日放送の「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演。自身の異名である「岡山の奇跡」の由来について明かした。

岡山県出身の桜井は2014年に、「岡山美少女・美人コンテスト」で「美少女グランプリ」を獲得し、芸能デビュー。その後、2015年にネット上などで「岡山の奇跡」という異名がつき、話題になった。

番組でデビュー当時の写真が映ると、司会の黒柳徹子は「この頃に比べるとずいぶん成長なさいましたね。顔がね、大人っぽくなられた」と驚き。

一方、「『岡山の奇跡』ってどういうこと？」とこのネーミングがつけられた経緯について質問した。

桜井は「これはうちの事務所がつけたわけではないんですけど、ネットニュースで私のことを知ってくださった芸能関係の方が『岡山の奇跡だ』ってつけてくださって」と告白。

また、「その名前が一人歩きするような形で広まったんですよね」と照れ笑いしていた。

