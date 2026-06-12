105億ウォン保証金は返るのか　契約解除を通知したイ・スンギ側、“元事務所”会長に怒り「厳しく責任問う」 | RBB TODAY

イ・スンギ側が、芸能事務所ONE HUNDREDのチャ・ガウォン会長に対して怒りを示した。

イ・スンギの法律代理を務めるユン・ヨンソク弁護士が6月11日、チャ会長側の主張に反論した。

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ユン弁護士は「チャ・ガウォン側は継続的に虚偽の主張を繰り返し、本質を歪曲している。イ・スンギは今後、捜査機関を通じてチャ・ガウォンの犯罪容疑を詳しく明らかにし、厳しく責任を問う」と明らかにした。

争点となっているのは、イ・スンギの専属契約解除と、105億ウォン（約10億5000万円）にのぼるチョンセ保証金をめぐる問題だ。

チョンセとは、毎月の家賃を支払う代わりに、入居時に高額な保証金を家主に一括で預ける韓国特有の賃貸制度を指す。

イ・スンギは2024年、チャ会長のONE HUNDRED傘下のレーベル「BIG PLANET MADE」と専属契約を結んだ。しかし今年3月、所属事務所に専属契約の解除を通知した。

（写真提供＝OSEN）イ・スンギ

イ・スンギ側は、専属契約解除の理由について「未精算によるもの」と説明している。ユン弁護士は「チャ・ガウォンが支払うことになっていた管理費、滞納された現場スタッフの賃金、貸付金の利息をすべてイ・スンギが負担した」と主張した。

さらに「チャ・ガウォンは協力会社と役職員、所属アーティストに対する賃金滞納と未精算金の解決など、芸能事務所代表としての義務を最優先で履行すべきだ」と強調している。

もう一つの争点が、ソウル龍山区漢南洞にある高級ヴィラのチョンセ契約だ。

イ・スンギ側は、6月2日に放送されたMBCの調査報道番組『PD手帳』を通じて、チャ会長の提案で同ヴィラに入居したものの、相場より3倍以上高い105億ウォンのチョンセ保証金を要求されたと主張した。

また、チャ会長が融資の手配と利息負担を約束したため、すでに引っ越した状況でやむを得ず契約したとも説明している。

しかしその後、チャ会長の財政状態が悪化し、融資の利息を代わりに支払えなくなったうえ、税金滞納により当該住宅が差し押さえられる事態にまで至った。これにより、イ・スンギが105億ウォンの保証金を返してもらえるか不透明な、いわゆる「チョンセ詐欺」に遭ったのではないかとの見方が出ている。

（写真提供＝OSEN）チャ・ガウォン会長（中央）

これに対し、チャ会長側の法律代理人であるヒョン・ドンヨプ弁護士は反論動画を公開し、「チョンセ詐欺ではなく、専属契約解除を目的とした詐欺だ」と主張した。

チャ会長側は、イ・スンギが居住中のヴィラのチョンセ保証金は適法な鑑定評価を経て算定されたものであり、契約もイ・スンギ側の要請で進められたとの立場だ。さらに、イ・スンギが専属契約を解除するために「チョンセ詐欺」だと主張しているとも反論した。

これに対してイ・スンギ側は、「チョンセ詐欺を否定するのであれば、チョンセ契約終了時点でチョンセ保証金の返還だけをきちんと履行すればいい」と再び強調した。

イ・スンギ側の公式立場全文は、以下の通り。

◇

チャ・ガウォン側は継続的に虚偽の主張を繰り返し、本質を歪曲しています。

イ・スンギ氏は今後、捜査機関を通じてチャ・ガウォンの犯罪容疑を詳しく明らかにし、厳しく責任を問う方針です。

ただし、いくつかの事実については明確にお伝えします。

第一に、イ・スンギ氏の専属契約解除は未精算によるものです。また、管理費は未精算金が支払われるまでチャ・ガウォン（マンション管理費組合代表者）が負担し、相殺処理することで合意していましたが、それすらも滞納が続いたため、イ・スンギ氏が6月4日に全額納付しました。

第二に、現場スタッフの賃金滞納分は、イ・スンギ氏が私費で先に支払いました。また、チャ・ガウォンが負担したとする融資の利息も、当初から同意なく会社の前払い金として計上されており、結局イ・スンギ氏が負担しました。

第三に、チャ・ガウォンはクリーニング店の社長などの協力会社、役職員、所属アーティストらに対する賃金滞納と未精算金の解決など、芸能事務所代表としての義務を最優先で履行すべきです。

第四に、チャ・ガウォンは本件がチョンセ詐欺であることを否定するのであれば、まもなく到来するチョンセ契約の終了時点で、賃貸人として当然の義務であるチョンセ保証金の返還だけをきちんと履行すればいいのです。

ありがとうございます。

◇イ・スンギ プロフィール

1987年1月13日生まれ。2004年にソロアルバム『The Dream Of A Moth』でソロ歌手としてデビューした。歌手のみならず、バラエティや俳優業でも頭角を現し、マルチタレントとして活躍。オーディション番組『PRODUCE 48』ではメイン司会役を務めた。主な出演作にドラマ『華麗なる遺産』『キング～Two Hearts』『花遊記』『Vagabond／バガボンド』などがある。2023年4月、『宮廷女官チャングムの誓い』出演女優キョン・ミリの娘でもある女優イ・ダインと結婚。2024年2月に長女を授かった。

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