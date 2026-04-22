歌心りえが「いい夫婦の日」オフィシャルサポーターに就任！応援ソングに「しあわせのまわり道」が決定 | RBB TODAY

歌手・歌心りえが、11月22日「いい夫婦の日」をすすめる会のオフィシャルサポーターに就任することが発表された。また、4月22日（よい夫婦の日）に2ndアルバム「UTA」「KOKORO」（ビクター／エイベックスから同時リリース）が発売され、両作品に収録されるリード曲「しあわせのまわり道」が「いい夫婦の日」の応援ソングに決定した。

「いい夫婦の日」は、日本中の夫婦やカップルにより素敵な関係を築いてほしいという想いが込められた記念日。今回のコラボレーションは、4月22日の「よい夫婦の日」を起点に、11月22日の「いい夫婦の日」に向けてさまざまな企画が展開される予定だ。

楽曲「しあわせのまわり道」について、歌心は「しあわせに終着点はなくて、『探していることがきっとしあわせ』という夫婦の何気ない日常から生まれた楽曲です」とコメント。「車で出かけた帰り道、綺麗な夕日を見て『キレイだね』と言葉が重なる。同じ景色を隣にいるパートナーと記憶できる些細なしあわせ。誰かと生きるということは、そんな小さなしあわせを積み重ねていくことなんじゃないかと思います」と楽曲に込めた想いを語っている。

さらに「『しあわせのまわり道』が『いい夫婦の日』応援ソングとして多くのご夫婦の方々やパートナーの方々にとって、日々なかなか言葉にできない感謝や想いを改めて伝えるきっかけになるような存在になれたら嬉しいですし、皆さんそれぞれの“しあわせ探し”にそっと寄り添える一曲になれば幸いです」とコメントを寄せた。

また本日、コラボ発表と2ndアルバムリリースを記念して「しあわせのまわり道」のミュージックビデオも公開された。夫婦やパートナーとそっと寄り添う楽曲の世界観を、歌心の歌声が優しく包み込む映像作品となっており、「いい夫婦の日」応援ソング特設ページなどで視聴できる。

4月から11月までの毎月22日（夫婦の日）には、YouTube「歌心りえチャンネル」にて「いい夫婦の日」コラボコンテンツが配信される予定。各種企画の詳細は特設ページおよび歌心りえのオフィシャルサイトにて順次発表される。