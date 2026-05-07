「公開恋愛5年」韓国アイドル&歌手カップル、東京でデート?!“ラブスタグラム”が話題 | RBB TODAY

ガールズグループRed Velvetのジョイと歌手のCrush（クラッシュ）が、公開恋愛5年目でも変わらぬ愛情を見せつけた。

5月3日、ジョイは自身のインスタグラムを更新し、ハートの絵文字を添えて数枚の写真を投稿した。

【話題】Crush、ジョイの“実妹”の結婚式で祝歌披露

公開された写真には、東京旅行を楽しむジョイの姿が収められている。ジョイは夜の静かな路地裏で様々なポーズを披露した。

そんな中、同日にCrushも日本で撮った写真をアップし、注目を集めた。前日に開催された『HIPHOPPLAYA FESTIVAL 2026』の舞台裏を公開するとともに、東京で撮影した近況写真も一緒に投稿したのだ。

（写真＝ジョイ、Crush個人Instagram）

Crushが公開した写真もまた、日が暮れた日本の路地を歩くCrushを誰かが撮影した構図となっており、ジョイとCrushがお互いを撮り合ったものと推測されている。

これに気づいた一部のファンからは「日本でCrushとデートしたの？」といったコメントが寄せられた。5年間にわたり公開恋愛中の二人だが、同じ場所で撮影された写真を投稿する“ラブスタグラム”は今回が初めてということもあり、二人を応援するファンからも熱い反応が相次いでいる。

なお、ジョイとCrushは2021年8月に公式コメントを通じて交際を認め、公開恋愛をスタートさせた。二人は2020年に楽曲『Mayday』で共演したことをきっかけに知り合い、先輩・後輩の間柄から恋人関係に発展したという。特にCrushは昨年11月、ジョイの実妹の結婚式で祝歌を務めるなど、変わらぬ愛情を示し話題となった。

（記事提供＝OSEN）

◇ジョイ プロフィール

1996年9月3日生まれ。SMエンターテインメントで2年6カ月の練習生期間を経て、2014年8月にRed Velvetのメンバーとしてデビューした。グループではリードボーカルとリードラッパー担当。メンバーの中で最も身長が高く、清純なビジュアルと長い手足からなる抜群のスタイルで大きな人気を集めている。2021年8月には4歳年上の歌手Crushとの熱愛を認め、話題となった。

◇Crush プロフィール

1992年5月3日生まれ、2012年に歌手Cheetahと混声デュオ「マスターピース」でデビュー。すぐに解散して同年12月に『Red Dress』でソロデビューした。その後、ヒット曲を生み出し、歌はもちろん、作詞、作曲、プロデュースもこなして活躍。ドラマ『大丈夫、愛だ』のOST『眠れない夜』（原題）、ドラマ『トッケビ～君がくれた愛しい日々～』のOST『Beautiful』などが有名だ。2021年8月には人気ガールズグループRed Velvetのジョイと交際していることを発表、公開恋愛を続けている。

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