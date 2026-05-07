バーガーキング、「マッシュルーム」をチーズバンズで挟んだ新商品が登場！8日から期間限定販売 | RBB TODAY

バーガーキングは、期間限定商品「マッシュルームアグリーバーガー」を8日から17日まで販売する。

4種のきのこを、こだわりぬいた「4種チーズのクラフトバンズ」で挟んだ、食べ応え抜群の『マッシュルームアグリーバーガー』新発売！

同商品は、バーガーキングの「マッシュルーム」シリーズ最新作。直火焼きの100％ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじを合わせ、レタス、トマト、オニオンとともにサンドした。バンズには、4種のチーズを使った「4種チーズのクラフトバンズ」を採用している。価格は単品1,090円、セット1,390円で数量限定。

マッシュルームアグリーバーガー

チーズアグリーバーガー

ソースには、サワークリームとオニオンペーストに、オレガノ、タイム、セロリシードを加えた「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースを使用。まろやかなコクとハーブの香りが、きのこの風味やビーフパティの香ばしさを引き立てる。

ダブルチーズアグリーバーガー

「4種チーズのクラフトバンズ」は、発酵前のパン生地にゴーダチーズ、エグモントチーズ、モッツァレラチーズを付けて発酵させ、さらにチェダーチーズを重ねて焼き上げたもの。

4種のチーズをふんだんに使用し、手作業で丁寧に焼き上げた、こだわりの“4種チーズのクラフトバンズ”

また、発売を記念して、バーガーキング公式アプリでは「4種チーズのクラフトバンズ」キーホルダーが抽選で100名に当たるキャンペーンも実施する。期間は5月8日8時から17日23時59分まで。対象クーポンを利用して「マッシュルームアグリーバーガー」セットを購入すると応募完了となり、同クーポンでは通常1,390円のセットを1,290円で購入できる。