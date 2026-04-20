小原正子、11歳長男が英検2級1次試験に合格！「すご過ぎ！」「兄妹の将来が楽しみ」と称賛の声 | RBB TODAY

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が、アメーバオフィシャルブログを更新し、11歳の長男・誠希千（せいきち）くんの英検2級1次試験合格を報告した。

18日、小原は「結果発表★」と題したブログを更新。「2度目のチャレンジで一次試験合格していました！すごすぎるー！！！」と喜びを爆発させた。一方で二次試験（スピーキング）は不合格だったものの、「次は一次試験免除になるのでかなり気が楽だと思います」と前向きに受け止めた。

また、学習方法について、試験前の2カ月は文章を読みながら単熟語を勉強する本を「毎朝のトイレ時間に必ず1トピック読む」と日課にしていたことも明かした。

さらに、この日は誠希千くんと約束していたバッティングセンターに9歳の次男・誠八くん、6歳の長女・こうめちゃんも連れて行ったことも明かした。「いい当たりを何度もみせてくれました」と子どもたちの成長をしみじみと振り返り、「大きくなったなぁ 成長してるなぁと嬉しくなりました」と母としての喜びもつづった。

この報告にファンからは「一次試験合格は素晴らしい結果」「すご過ぎ！」「おめでとう」「誠希千くんの学年で2級はなかなか狭き門」「まさに、オールラウンドプレーヤー」「兄妹達の将来が楽しみ」「限られた時間内でトイレタイムまで無駄にせず、やり抜く姿勢に感動」など、称賛の声が集まった。