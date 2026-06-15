兵役中のSEVENTEEN・ホシへの無理な撮影に批判、同僚の対応には称賛　軍服を着ても“撮られる対象”なのか | RBB TODAY

軍服を着ても、アイドルは“撮られる存在”から逃れられないのか。

SEVENTEENのホシをめぐる映像が、韓国のオンライン上で波紋を広げている。

【画像】ホシを無理やり撮ろうと…イベント関係者？

現在、兵役中のホシは、陸軍軍楽儀仗大隊のテコンドー示範隊に所属している。

そんな彼が大邱（テグ）で行われた軍関連イベントに出演した際、イベント後に関係者とみられる人物がスマートフォンを彼に向け続けたとして、批判の声が上がった。

関係者とみられる人物がカメラを

話題になったのは、6月14日にX（旧ツイッター）に投稿された映像だ。投稿者は「芸能人をするのが大変な理由」としながら、SEVENTEENのホシが軍イベント後にスマートフォンのカメラを向けられ続けたと説明した。

（写真提供＝OSEN）ホシ

たしかに投稿された映像では、ホシが撮影をやめてほしいというようなジェスチャーをしているにもかかわらず、関係者とみられる人物がなおもスマートフォンを向け続けたように見える。この映像は拡散され、表示回数は100万回を超えた。

もちろん、この映像だけで現場のすべてを判断することはできない。相手が本当にイベント関係者だったのか、どのような経緯で撮影が行われたのか、詳細は確認が必要だ。

ただ、ファンが強く反応した理由は明確だろう。ホシは現在、芸能活動中のアイドルではなく、兵役中の軍人だ。軍関連イベントに参加したとしても、それは本来、軍服務の一環であり、ファンサービスの場ではない。

にもかかわらず、本人が戸惑いや拒否の意思を示したように見える場面でスマートフォンを向け続ける行為は、たとえ相手が人気アイドルであっても、距離感を欠いているように映る。

ファンの間では「軍生活だけでも大変なのに、そこまで撮られなければならないのか」「芸能人だからといって何をしてもいいわけではない」「関係者側がこれをしていいのか」といった反応が広がった。

今回、特に批判を集めたのは、相手が一般ファンではなく、イベントの現場にいた関係者とみられている点だ。

（画像＝X）拡散された映像

ファンの過剰な接近や無断撮影は、K-POP界でたびたび問題になってきた。しかし、現場を管理する側、あるいは運営に近い立場の人物まで同じような距離感で接してしまえば、アーティストが安心できる場所はさらに狭くなる。

一方で、映像のなかで同じ部隊の仲間たちがホシを気遣うような姿を見せたことには、称賛も集まっている。

投稿者も「それでも同じ部隊の仲間たちが気にかけてくれていてよかった」という趣旨の反応を示しており、ファンからは「周りの軍人さんたちが守ってくれてありがたい」「同僚たちの対応が頼もしい」「ホシが良い人たちに囲まれているようで安心した」といった声が寄せられた。

この構図が、今回の騒動をより印象的にしている。

一方には、軍服姿のホシをなお“SEVENTEENのホシ”として撮ろうとする視線がある。もう一方には、“同じ部隊の仲間”として彼を気遣い、守ろうとするように見える人たちがいる。

ホシは世界的な人気グループのメンバーであり、どこへ行っても注目される存在だ。それは本人も理解しているだろう。だが、兵役中であっても、イベント後であっても、本人の意思や距離感が無視されていい理由にはならない。

アイドルは多くの人に見られ、撮られ、消費されやすい存在だ。ステージの上では、その視線が人気の証明にもなる。しかし、ステージを離れ、軍服務中の一人の兵士として立っているときまで、同じようにカメラを向け続けていいのか。

（写真提供＝OSEN）ホシ

今回の映像が投げかけたのは、単なるマナー違反への怒りだけではなく、人気アイドルをどこまで“撮影対象”として扱っていいのかという問いだろう。

軍服を着ても、アイドルはアイドルとして見られる。それでも、軍服を着ているからこそ、そこには守られるべき距離もあるはずだ。

ホシをめぐる今回の騒動は、兵役中のアイドルに向けられる視線の重さを改めて浮き彫りにしている。

◇ホシ プロフィール

1996年6月15日生まれ。本名クォン・スニョン。2015年5月26日にSEVENTEENのメンバーとしてデビューした。メインダンサーで、パフォーマンスチームのチームリーダーを担当している。「ホシ」という活動名は、「パフォーマンス時の目が虎に似てる」という理由から、韓国語で虎を表す「ホランイ」と視線を表す「シソン」の頭文字をかけ合わせて誕生したもの。日本のテレビ番組に出演した際には日本語のコメントを心がける姿がたびたび見られ、努力家でファン思いな一面も支持されている。

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