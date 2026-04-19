G-DRAGONと複数回の熱愛説の元韓国アイドル、“爆モテ”時代を告白「各男性グループには必ず…」 | RBB TODAY

ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優イ・ジュヨンが、ボーイズグループBIGBANGのG-DRAGONとの複数回にわたる熱愛説で注目を集めているなか、アイドルとして活動していたときの男性アイドルからの人気について語った。

去る4月18日、韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』で、イ・ジュヨンは「男性グループのなかで1人ずつ（好意を寄せられて）いた」としながらも、「私だけでなく、メンバー全員がそうだった」と当時のAFTERSCHOOLの熱い人気を伝えた。

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イ・ジュヨンは、SNS「ハドゥリ」の写真で注目された過去に言及し、「学校の前にすべての芸能事務所の人が来た」として、「雑誌モデルもしていたが、気づけば踊っていた」と目まぐるしく芸能界に足を踏み入れることになった背景も説明した。

この日の放送で、彼女は同グループのメンバーだったカヒと会い、当時のマネージャーとともに宿舎生活を送っていた頃を振り返った。

（写真＝MBC）2枚目左：イ・ジュヨン

カヒから徹底したマネージャーの監視のなかで秘密裏に恋愛を続けてきた秘訣を問われると、彼女は「ノートパソコンはそれぞれ持っていたので、メッセンジャーで約束をして、会っていた」として、「あのとき私は先輩だったので比較的自由だった。（グループ内ユニット）ORANGE CARAMELの子たちが少し大変だった」と打ち明け、笑いを誘った。

なお、イ・ジュヨンは過去にG-DRAGONとの熱愛説が複数回浮上し、関心を集めた。これに対し、2025年、G-DRAGONの所属事務所は「G-DRAGONとイ・ジュヨンの熱愛説は事実ではない」と否定した。

◇イ・ジュヨン プロフィール

1987年3月19日生まれ。デビュー前からオンライン上で“オルチャン（美男美女）”として知られた。ガールズグループAFTERSCHOOLのメンバーとして、2009年1月から2014年12月まで活動。2015年から本格的に女優として活動し、ドラマ『師任堂（サイムダン）、色の日記』『私がヒロイン！～宿敵のビョル姉妹～』『ハイエナ－弁護士たちの生存ゲーム－』『キス・シックス・センス』、映画『オー・マイ・ゴースト』『不滅の女神』などに出演。BIGBANG・G-DRAGONと何度か熱愛説が浮上したことでも知られる。

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