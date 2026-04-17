“超ハイスペ男性”と結婚した元K-POPアイドル、闘病中のファンをサプライズ訪問！心温まる善行に称賛の声 | RBB TODAY

ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが、闘病中の幼いファンのために直接病室を訪れ、温かな支援を行った。

4月17日、ヒョミンは自身のSNSを通じてサムスンソウル病院の小児青少年緩和ケアチームから届いた一通のメール内容を公開し、長年のファンとの特別な対面を果たしたことを明かした。

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公開されたメールによると、普段からT-ARAの音楽やダンスを見て病と闘っていた少年が誕生日を迎え、ソーシャルワーカーがヒョミンへビデオメッセージを慎重に依頼したことが今回の出会いのきっかけとなった。

これに対しヒョミンは、単なるビデオメッセージに留まらず、早朝から金柑を購入して丁寧に手作りしたケーキを手に、病室をサプライズ訪問した。

（写真＝ヒョミンInstagram）

ヒョミンは病院で少年と目を合わせながら心からの応援を送り、同行した医療スタッフや家族にも感謝の言葉を忘れなかった。 彼女は今回の訪問にとどまらず、最近出演したKBS 2TVのバラエティ番組『新商品発売～コンビニレストラン』の出演料全額を同病院に寄付したというニュースも伝えられ、大きな感動を呼んでいる。

ヒョミンは「応援を伝えに行った場でしたが、むしろ私の方が大きな慰めと力をもらって帰ってきた瞬間でした」と語り、「この時間は私にとっても大きな意味として残り、改めて自分の仕事に対してより強い決意で取り組むきっかけになると思います」と心境を明かした。

公開された写真には、ヒョミンがプレゼントしたT-ARAのアルバムを大切そうに持つ少年と明るく微笑むヒョミンの姿、そして彼の両親がヒョミンに宛てた感動的な手紙が収められており、見る者の胸を熱くさせた。

一方、ヒョミンは昨年4月、10歳年上でソウル大学出身の金融関係者と結婚。最近はバラエティ番組への出演などを通じてファンと交流を続けている。

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名パク・ソンヨン。釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開し、音楽のみならずバラエティでも活躍中。プライベートでは2022年1月、過去にガンバ大阪でもプレーした元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚するも、わずか2カ月後に破局。2025年4月に一般男性と結婚式を挙げた。

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