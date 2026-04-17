G-DRAGON所属事務所、韓国エンタメ企業初！ドバイに中東法人設立…グローバル展開を加速 | RBB TODAY

歌手G-DRAGONや俳優ソン・ガンホらが所属するグローバルAIエンターテック企業Galaxy Corporationが、韓国のエンターテインメント企業として初めてドバイに中東法人を設立した。

Galaxy Corporationは最近、ドバイに中東法人「Galaxy ME」を設立し、現地政府や主要機関との協力を通じてグローバル事業の加速に乗り出した。

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これを受け、中東法人長のチョ・ソンヘ氏は4月16日、ドバイでUAE王室関係者のムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥームと会談し、メディアおよび先端技術分野における協力案について協議した。

ムハンマド・ビン・ラーシド・アール・マクトゥームは公式チャンネルを通じて、「Galaxy MEとの会談を通じて、メディアおよび先端技術分野におけるさまざまな協力の機会を議論した」とし、「ドバイがグローバルコンテンツおよび創造経済のハブとしての地位をさらに強化することに寄与すると期待している」とコメントした。

今回の協力は、最近中東地域で地政学的な不確実性が続く中で実現したものであり、双方の信頼に基づく戦略的パートナーシップという点で意義がある。

（写真提供＝Galaxy Corporation）

チョ・ソンヘ中東法人長は「困難な時にこそ共にすることが真の友人だ」とし、「UAEの長期的ビジョンと安定したシステムを信頼し、文化と技術が融合したAIおよびロボット産業を共に築いていく」と強調した。

Galaxy Corporationは、ドバイ法人をグローバルメディア市場拡大の中核拠点と位置づけ、ロボットおよびAI基盤のコンテンツ事業をUAEのインフラと結びつけ、グローバルなビジネス機会の創出を目指す。

同社のチェ・ヨンホ代表は「不確実性の高い時期にもかかわらずドバイに中東ハブ法人を設立したのは、UAEのビジョンと実行力への確信があったからだ」とし、「今回の会談を通じて大きな信頼を寄せてくれた王室関係者に深く感謝する。Galaxy CorporationはAIとロボット、コンテンツを融合した新たな産業をここから本格的に築いていく」と述べた。

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