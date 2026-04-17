吉川ひなの、芸能活動再開を報告！「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…」 | RBB TODAY

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吉川ひなの、芸能活動再開を報告！「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…」

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　モデルでタレントの吉川ひなのが4月17日にインスタグラムを更新し、芸能活動を再開することを報告した。

　吉川は2020年12月31日をもってそれまで所属していた事務所を退所し、独立したことを発表。

　プライベートでは、2011年9月に一般男性と再婚し、2012年に第一子、2018年に第二子、2021年に第三子を出産していた。

　吉川はインスタグラムで、「子どもたちとの生活が始まってから、長い時間をかけて、日々の暮らしや自分自身とゆっくり向き合ってきました」とプライベートを振り返り、「その中で、植物や体のことを学んだり、社会や環境のことにも自然と目が向くようになっていきました」と明かした。

　また、吉川は2015年にハワイに移住していたが、2025年に沖縄に引っ越していたことを公表。「あっという間に1年。暮らしも少しずつ整ってきました」とつづった。

　その上で、「これまでは自分のペースとのバランスもあって、いただいたご縁を十分に受けきれていなかったのですがこのタイミングでマネージメント契約をし、これから新しい形で活動をスタートします」と活動を再開することを報告した。

　今後について、「久しぶりにテレビのお仕事なんかも…8年振りくらいかな、、！」と述べ、「また、お話しできたらうれしいな、なんて思っています」とつづった。

　このポストには、「応援してます」「ひなのちゃんのペースで楽しんでください」「楽しみすぎます」という声が集まっている。

※吉川ひなの、芸能活動再開を報告


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　アイフォーは、はがき＆住所録作成ソフト「筆王2004 for Windows」プレゼントキャンペーンの賞品である吉川ひなのさんがデザインしたスマートを披露した。報道陣に公開されたのは、5台のうち『「先生」〜「しあわせ」を教えてくれる』『「ターボくん」〜心を打ち震わす黒い稲妻』の2台。
https://www.rbbtoday.com/article/2003/11/11/13989.html続きを読む »

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