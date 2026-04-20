新ビジュの“ネタバレ”も？LE SSERAFIM・宮脇咲良、「トモコレ」にドハマり！メンバー模したMiiに反響続々 | RBB TODAY

ガールズグループLE SSERAFIMのメンバー、宮脇咲良が今世界中で大流行中のゲームを楽しんでいる。

4月20日、宮脇咲良はLE SSERAFIMのメンバー公式X（旧ツイッター）を更新。

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キャプションには、「SOURCE MUSICにLE SSERAFIM爆誕」という文章を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真では、宮脇咲良が4月16日に発売された任天堂の新しいゲーム「トモダチコレクション わくわく生活」で遊ぶ様子が捉えられた。彼女は、ゲーム内で自身含め、メンバーを模した“Mii”を作り、仮想世界での交流を楽しんでいる。

自身のMiiとメンバーのユンジンのMiiを並べ、「愛とは、家族とは、何かのおかげでユンジナと友達になれました」という場面や、チェウォンのMiiが「一度本格的なルセラのカムバをやってみたいと思ってました」と嬉しそうにする場面が写されている。

（写真提供＝OSEN）宮脇咲良

（写真＝LE SSERAFIMメンバー公式X）

投稿を目にしたファンからは、ユンジンと並ぶ場面について「仲良くなるにはトピックが重すぎてウケる」という反応や、チェウォンについて「今までのカムバは本格的ではなかったことが判明（笑）」というユーモアたっぷりの返しもあった。

さらに、「まってこれさくちゃん金髪ってこと!?」とゲームを通じて、次のカムバックの髪色を“ネタバレ”したと推測するコメントも残された。

またユンジンからは、日本語で「やばい。めっちゃ可愛い」とハングルのコメントがあり、好評であることがうかがえる。

なお、宮脇咲良が所属するLE SSERAFIMは、来る5月22日に2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1をリリースする予定だ。

◇宮脇咲良 プロフィール

1998年3月19日生まれ。鹿児島県出身。HYBE初のガールズグループLE SSERAFIM（ル セラフィム）のメンバー。2011年にHKT48の1期生オーディションに合格、2014年にAKB48との兼任が発表され、数々のヒット曲を生んだ。その後、2018年8月に放送された韓国Mnetのオーディション番組『PRODUCE 48』を通じてIZ*ONE（アイズワン）のメンバーとしてデビューし、2021年4月まで活動。2022年3月にHYBE傘下のSOURCE MUSICと専属契約を締結し、同年5月にLE SSERAFIMのメンバーとしてデビューした。テレビ番組などを通じてたびたびプロ意識の高さを見せ、気配り上手であることも相まってファンの間では“宮脇プロ”と呼ばれるほど。

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