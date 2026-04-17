超ミニスカでインナー見せ…ベル、“短すぎ”な大胆衣装に視線集中「これは危険」「わぁぁ」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのベルが、大胆な衣装で視線を奪った。

ベルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「Songkran K2O festival」とコメントを添えて写真を投稿した。

【写真】ベル、“短すぎ”な大胆衣装

公開された写真は、タイ・バンコクで開催された「K2O Songkran Music Festival」に出演した際のオフショットだ。

ベルは、鮮やかなネオンピンクとブラックを基調としたトップスに、編み上げディテールが施されたミニスカートを着用している。

特に超ミニ丈のスカートからピンクのインナーがのぞく大胆な着こなしは、彼女の抜群のプロポーションを際立たせており、カメラを真っ直ぐに見つめるクールな表情と相まって、見る者を圧倒した。

この投稿を見たファンからは「息をのむほど美しい」「わぁぁ」「最高」「これは危険」「衝撃」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、KISS OF LIFEは4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースした。6月27日には千葉・市川市文化会館でファンミーティング「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETINGTOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催する予定だ。

◇ベル プロフィール

2004年3月20日生まれ。本名シム・ヘウォン。アメリカ・ワシントン州出身で韓国の有名歌手シム・シンを父に持つ。元々は作詞・作曲家として活動し、代表曲としてLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN（feat.Nile Rodgers）』などがある。グループではメインボーカルを担当し、ハスキーで高音のホイッスルボイスが特徴。

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