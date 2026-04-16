HYBE・YG・SM・JYPの合弁会社設立準備は「事実」　4大事務所が手を組み“韓国版コーチェラ”構想 | RBB TODAY

韓国4大芸能事務所が手を組む見通しだ。

K-POPの夢の祭典は実現するのだろうか。

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4月16日、JYPエンターテインメントは本サイト提携メディア『OSEN』の取材に対し、HYBE、YG エンターテインメント、SM エンターテインメント、JYPの4社による合弁会社設立に関する立場を明らかにした。

これに先立ち同日、ある現地メディアは、韓国の4大エンターテインメント企業であるHYBE、YG、SM、JYPが、グローバルフェスティバルの開催を目的とした合弁会社の設立を進めていると報じた。

（左上から時計回り）HYBE、YG、JYP、SM

昨年10月、JYPの創設者であるパク・ジニョンは、自身が委員長を務める大衆文化交流委員会委員会の発足式で、2027年12月に世界中のKカルチャーファンと共に楽しむフェスティバル「Fanomenon（FAN＋PHENOMENON）」を開催する構想を発表していた。世界最大級の音楽フェスである「コーチェラ・ヴァレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」を上回る規模を目指すという。

これについてJYPは「Kカルチャー産業のグローバル拡張に向け、政府の大衆文化交流委員会と民官協力モデルを議論しているのは事実だ」と説明。その上で「民間の実行領域において、同委員会の音楽分科に参加する4社がFanomenonイベント推進のため、法人設立の準備を進めている段階」と明かした。

さらに「今回の合弁会社設立は、グローバル市場でK-POPを含むKカルチャーの拡張可能性を模索するための、一つの協力モデルとして議論されている案件だ」と付け加えた。

また「現在は協力の可能性を検討する段階であり、個別企業ではなく産業全体の協力を通じて安定的な推進が必要と判断している。そのため企業間の協業構造を検討しており、公正取引委員会への企業結合申告など、必要な手続きを進めている」と説明した。

最後に「現時点では初期検討段階にあるため、具体的な事業内容や運営方式などは確定していない。今後の議論の過程で市場状況やさまざまな意見を総合的に考慮し、慎重に決定していく予定だ」と伝えている。

（写真＝BIGHIT MUSIC）HYBEのレーベルに所属するBTS

（記事提供＝OSEN）

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