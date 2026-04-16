TWICE・ツウィ、台湾映画スターとの熱愛説が急浮上…母国メディアが否定的な見方の理由 | RBB TODAY

TWICEのツウィに熱愛説が浮上した。

お相手は台湾の映画スターだという。

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台湾メディアの報道によると、4月16日、ツウィとシュー・グァンハン（許光漢）が熱愛中だとする情報が、中国のSNS・微博（Weibo）で話題となり、関連ワードがトレンド入りしたという。しかし、現時点で交際を裏付ける具体的な証拠はなく、多くのネットユーザーが信ぴょう性は低いとの見方を示している。

噂の発端とされているのは、ツウィの母親である黄燕玲さんがSNSに投稿した写真だ。投稿には、黄さんとシュー・グァンハンのツーショットが含まれており、一部のネットユーザーが「すでに家族に紹介しているのではないか」と推測したことから、恋愛説が広がったとされる。

（写真提供＝OSEN）シュー・グァンハン

（写真提供＝OSEN）ツウィ

ただ、この写真は今年4月初めに黄さんがインスタグラムに投稿したもので、内容はTWICEが3月に台湾・台北で開催したコンサートの成功を祝うものだった。投稿では、シュー・グァンハンが公演を観覧していたことも明かされている。

一部ネットユーザーは、過去半年間に2人が「同じ国に滞在していた時期」をまとめた時系列リストを作成し、関連性を指摘しているが、台湾メディアは双方とも海外での活動が多い人気芸能人であるため、同じ国に滞在すること自体は珍しくないと指摘。ツウィの実際のスケジュールとも合致しない点があるとして、根拠の乏しい憶測に過ぎないとの見方が強いと伝えている。

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