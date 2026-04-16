BTS・JIN、ライブ会場に響き渡る“セイレーンボイス”！豪雨にも屈さぬ歌唱力に世界が心酔 | RBB TODAY

BTSのJINが圧倒的なビジュアルと生歌を披露し、グローバルファンの熱い反応が相次いでいる。

4月14日、JINは自身のインスタグラムに、ワールドツアー・高陽（コヤン）公演のコンサート会場で撮影されたステージ写真を数枚投稿した。

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公開された写真には、ステージ上で晴れやかな笑顔を浮かべ、ARMY（ファンダム名）と心を通わせるJINの姿が収められている。公演の熱気と現場の雰囲気が伝わってくるショットに、世界中のファンから熱い反応が寄せられた。

（写真＝JIN Instagram）

BTSは4月9日・11日・12日の3日間、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムで「BTS WORLD TOUR ARIRANG IN GOYANG」を開催。公演を通してJINは、安定した歌唱力と集中力の高いパフォーマンスで観客の視線を釘付けにした。

特に初日は、激しい雨が降りしきる悪条件の中でのステージとなったが、乱れを一切見せない姿が印象的だった。厳しいコンディションにもかかわらず、ライブとパフォーマンスを完璧にこなし、ファンとのコミュニケーションも欠かさなかったという

今回の公演を機に、JINのライブに対する評価がさらに高まっている。力強く透明感のある歌声、そして揺るぎないボーカルに対し、ファンの間では「セイレーンボイス（聴く者を魅了して離さない歌声）」という表現まで飛び出した。

コンサート期間中、X（旧Twitter）では「SIREN JIN ON STAGE」が全世界のトレンド上位にランクイン。アメリカでも「SEOKJIN」「Siren Vocalist Jin」「Siren Jin in Goyang」などがトレンド入りを果たした。

なお、高陽公演を成功裏に終えたBTSは、4月17日・18日に東京ドーム公演を開催し、ワールドツアーを継続する。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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