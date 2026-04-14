BLACKPINK・ジェニー、“中指突き立てポーズ”で再び炎上…海外フェスでのオフショットに賛否噴出 | RBB TODAY

BLACKPINKのジェニーが、再び論争に巻き込まれている。

アメリカ最大級の音楽フェス「コーチェラ・バレー・ミュージック・アンド・アーツ・フェスティバル」（以下「コーチェラ」）を楽しむ近況を伝えたなか、中指を立てるジェスチャーが写った写真を公開し、オンライン上で賛否が巻き起こっている。

【写真】ジェニー、“中指突き立てポーズ”

4月14日、ジェニーは自身のSNSを通じて、「コーチェラ」の会場で撮影した複数の写真を公開した。

写真の中でジェニーは、レザージャケットにクロップド丈のトップス、ゴーグル型サングラスなどを合わせ、自由でHIPな雰囲気を演出。フェスの空気を存分に楽しんでいるような明るい笑顔や、いたずらっぽい表情を見せるなど、現場の熱気をそのまま伝えた。

しかし公開された写真の中には、レザージャケットで顔の下半分を隠しながら中指を立てたポーズを取るカットも含まれており、注目を集めた。

（写真＝ジェニーInstagram）

一部では、海外フェスの雰囲気に合った自由な表現であり、HIPな感性の一環だと肯定的に受け止める声がある一方で、大きな影響力を持つグローバルアーティストとしては不適切なジェスチャーだとする批判も少なくない。

こうしたジェニーの行動が話題を呼んでいるのは、今回が初めてではないためだ。ジェニーは今年3月にも、自身がアンバサダーを務める高級ブランドのイベントで撮影した写真の中に同様のジェスチャーをしたものを含めて投稿し、一度物議を醸している。

当時もファンの間では、表現の自由と影響力あるアーティストとしての責任をめぐり、活発な議論が交わされていた。

◇ジェニー プロフィール

1996年1月16日生まれ。2016年にBLACKPINKのメンバーとしてデビュー。グループ内ではメインラッパーとサブボーカルを担当。2018年に『SOLO』でソロデビューを果たす。同曲のミュージックビデオの再生回数は10億回を突破。ファッションブランド「シャネル」のビューティーアンバサダーとしても活躍。どんなアイテムも難なく着こなし、「存在そのものがブランド」と呼ばれるほど圧倒的な存在感を放っている。2023年12月、個人事務所「ODD ATELIER（OA）」を設立した。

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