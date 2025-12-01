BABYMONSTER、“鳥肌級”生歌に反響続々！『Golden』ステージ映像が『2025 MAMA』最高再生数を記録 | RBB TODAY

BABYMONSTERが、K-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』で圧巻の存在感を見せつけた。

BABYMONSTERは、11月29日・30日に香港カイタック・スタジアムで開催された『2025 MAMA AWARDS』に出演し、圧巻のステージを披露した。授賞式後に公開されたパフォーマンス映像は視聴数1位を記録し、話題性を証明した。

BABYMONSTERのローラ、アヒョン、パリタは、この日、Netflixで世界的ヒットとなったアニメ映画『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』の劇中アイドルグループ「ハントリックス」になりきり、劇中歌『Golden』のライブパフォーマンスを披露した。ヘアスタイル、衣装、雰囲気まですべてを忠実に再現し、作品の世界観をステージ上に見事に演出した。

（写真＝CJ ENM）ローラ、アヒョン、パリタ

ステージは『What It Sounds Like』で幕を開け、『Golden』で最高潮に達した。『Golden』は原曲の歌唱難度が極めて高く、多くのアーティストがカバーしても評価が分かれた楽曲だ。しかしBABYMONSTERの3人は、高度なボーカルテクニックを要するこの曲を揺るぎない生歌で表現し、爆発的なハイトーンで圧倒的な完成度を見せた。

（写真＝CJ ENM）

洗練されたハーモニーと安定したライブパフォーマンスで作品の世界観を完璧に再現した3人へ、『KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ』のマギー・カン監督は「BABYMONSTERが『Golden』のステージを本当に素晴らしく作り上げてくれた。心から感謝している」と絶賛した。

（写真＝CJ ENM）

ステージ後、BABYMONSTERのハイレベルな歌唱力と無限の可能性を評価する声が相次ぎ、オンラインでも「史上最高の『Golden』」との反応が続出。ユーチューブやSNSでも爆発的な話題を呼んでいる。

今回のステージを通してBABYMONSTERは、『2025 MAMA AWARDS』における最も注目を集めた存在となった。公式ユーチューブに投稿された『Golden』のステージ映像は、12月1日時点で540万回再生を突破し、授賞式のステージ映像の中で“最高再生数”を記録した。また、第1部の最高再生数だった自身の『WE GO UP＋DRIP』の記録を12時間で更新し、その勢いを証明した

さらにBABYMONSTERは、『2025 MAMA AWARDS』で「Worldwide Fans’ Choice」受賞という栄誉にも輝いた。メンバーは「初出演なのにこんなに素晴らしい賞をいただけて光栄です。これからもより努力し、成長するグループになるので見守っていてください」と感想を伝えた。

