NHK「あさイチ」で金原ひとみ・西山茉希・柴原明子が”離婚”について等身大で語る！新シリーズ「わたしを生きる」スタート | RBB TODAY

NHKの朝の番組「あさイチ」では“女性の人生”を見つめる新シリーズ「わたしを生きる」をスタートする。テーマは「知りたい わたしのこの先」。5年後、10年後といった先の未来が見通せない毎日。ちょっと先を歩いている同時代の女性の日常を見ることで「自分はひとりじゃない」「そのうちなんとかなるかも」と“明日への気持ちがちょっと軽くなる”、そんな読後感の新シリーズを届ける。

（C）NHK

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シリーズ初回となる15日放送のテーマは「離婚後の暮らし」。“3組に1組が離婚する”とも言われているいま、離婚後の生活とは…？今回は、当事者でもある作家の金原ひとみ氏、モデルでタレントの西山茉希、エッセイストの紫原明子氏の3人をゲストに迎えて「離婚して正直どうだった？」「よかったこと・大変だったことは？」「元パートナーとの関わりは？」など、離婚後の暮らしについて率直に語り合う。

また、番組が取材したVTRに登場する人々の離婚後の生活や、ゲストの話から人生の価値観や思い・葛藤など、女性が生きていく上で直面するさまざまな思いが見えてくる。身近な等身大の“女性の人生”に思いをはせて、語りたくなる番組となっている。

さらに、ひとり親家庭や離婚の相談にのってきた弁護士やフィナンシャルプランナーも出演し、離婚後の生活に関する法律やお金のことについて、視聴者の質問に答える。

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番組に先立ち、スタジオゲストの3人から「自分にとって離婚とは？」という質問をする形で、コメントが届いた。

■金原ひとみ…「悩んでどうすればいいか、たくさんの人に相談しました。離婚が決まったときは はじめての感覚をおぼえ、初恋のようにときめきました」

■西山茉希…「自分は離婚をしたくてした人ではないです。他人の家の芝生は青い。 けれどうちの庭は虹色にできる、と思っています」

■紫原明子…「離婚前は専業主婦で、働いたこともありませんでした。しかし離婚してから結果的に人生が開け、“主人公に返り咲き”ました」

番組は4月15日（水）午前8時15分～9時53分＜NHK総合＞で放送予定。