今年の大賞はどの作品に？「第62回百想芸術大賞」、『暴君のシェフ』『未知のソウル』ら話題作がノミネート | RBB TODAY

ドラマ『暴君のシェフ』で主演を務める少女時代のユナと俳優イ・チェミンが、「第62回百想芸術大賞」の候補に名を連ねた。

4月13日に発表された「第62回百想芸術大賞」の最終候補リストによると、スタジオドラゴン制作の『暴君のシェフ』は、ドラマ作品賞、女性最優秀演技賞（ユナ）、男性新人演技賞（イ・チェミン）の各部門にノミネートされた。

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これは今年3月、世界最高峰のメディア・フェスティバル「Banff Rockie Awards」のドラマシリーズ非英語部門（Drama Series: Non-English Language）にノミネートされたことに続く成果だ。

『暴君のシェフ』は、料理とタイムスリップを題材にした独創的なストーリーと新鮮な演出で、韓国のtvNで放送された最終回で最高視聴率20％を記録した。

（画像提供＝スタジオドラゴン）『暴君のシェフ』ポスター

グローバル視聴者の反応も熱く、2025年下半期基準でNetflixにおいて5億8830万時間の視聴時間を記録し、同期間に配信されたすべてのシリーズ作品の中で、視聴時間基準グローバル3位にランクインした。

放送当時、『The New York Times』や『Forbes』など海外有力メディアも、「世界中のファンを魅了している韓国ドラマ」「主演2人の相性と華やかな映像美、そして食欲をそそる料理の数々が世界中の視聴者を惹きつける」と高く評価した。

一方、今年の「百想芸術大賞」では、スタジオドラゴンはドラマ『暴君のシェフ』と『未知のソウル』のドラマ作品賞ノミネートを含め、自社制作の計6作品で15部門にノミネートされた。

（画像提供＝スタジオドラゴン）

特に『未知のソウル』は、ドラマ作品賞をはじめ、演出賞、脚本賞、男性最優秀演技賞（パク・ジニョン）、女性最優秀演技賞（パク・ボヨン）、女性助演賞（ウォン・ミギョン）など主要部門に多数ノミネートされ、受賞への期待を高めている。

また、『テプン商事』は男性最優秀演技賞（ジュノ）部門、Netflixシリーズ『告白の代価』は脚本賞部門、KBS『愛する盗賊様よ』は脚本賞と男性新人演技賞（ホン・ミンギ）部門、『Missホンは潜入調査中』は女性助演賞（ハ・ユンギョン）と女性新人演技賞（チェ・ジス）部門にそれぞれノミネートされた。

なお、「第62回百想芸術大賞」の受賞結果は5月8日に発表される。

（記事提供＝OSEN）

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