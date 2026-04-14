TOMORROW X TOGETHER、新ALが発売初日に135万枚突破！“7作連続”ミリオンセラーの快挙 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）がカムバックと同時にミリオンセラーを達成した。

所属事務所のBIGHIT MUSICは4月14日、「アルバム販売量集計サイトHANTEOチャートによると、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』が、13日の発売初日に135万7092枚の売上を記録した」と発表した。

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これにより、彼らは新譜の発売初日売上だけでミリオンセラーを達成した。

特にTOMORROW X TOGETHERは今回の記録で、7作連続初動（発売後1週間の販売量）ミリオンセラーの記録を更新する見通しだ。

TOMORROW X TOGETHERは13日、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』をリリースしカムバックした。今回のアルバムは、BIGHIT MUSICとメンバー全員で再契約を結んで以降、初めて発表する作品として注目を集めた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

メンバーはカムバックショーケースで、「再契約後、初めてのアルバムなので感慨深い。良い姿をお見せできるように頑張る。再契約後初のカムバックであるだけに、デビューするような覚悟で準備した」と語り、「少年の成長ストーリーを描いてきた僕たちが、切ない恋の物語で戻ってきた。デビューから8年目となり、時間がとても早く感じるが、こうして成長する間、ずっと共にいてくれて感謝している」とコメントした。

メンバーは今回のアルバムを通じて、デビュー後7年間で感じてきた感情や思いを表現した。タイトル曲『Stick With You』は、終わりが見える恋を引き止めたい切なさを描いた楽曲だ。

同曲は公開から1時間で韓国の音源サイトMelonの「トップ100」に34位で初登場し、14日0時には18位まで順位を上げた。

（記事提供＝OSEN）

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