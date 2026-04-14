「ARMYのおかげで幸せ」BTS・JIN、コンサート後の神対応に胸熱…！真っ先にファンを気遣うメッセージ投稿 | RBB TODAY

BTSのJINが、3日間にわたる高陽（コヤン）公演を終えてファンに感謝のメッセージを伝えた。

4月13日、JINはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じて、「ARMYのおかげで、コンサートの3日間本当に幸せでした。ARMYたちも幸せだったことを願っています。本当に本当にありがとう～」と投稿した。

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短い言葉ではあるが、3日間にわたって開催された公演の最後に、何よりも先にARMY（ファンダム名）への想いを伝えた形だ。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）JIN

BTSは4月9日・11日・12日の3日間、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムでワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の幕を開けた。

公演中、JINは広いステージの隅々まで駆け巡り、ファンと熱い交流を交わした。特に『Like Animals』 のステージでは、新たなニックネーム「SIREN JIN」という言葉が飛び交うなど、大きな話題を集めた。

なお、高陽公演を成功裏に終えたBTSは、4月17日・18日の東京公演を皮切りに、北米、欧州、南米、アジアなど、世界34都市で85公演に及ぶ大規模ツアーを展開する予定だ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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