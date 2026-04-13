【全国約50蔵の日本酒が飲み放題！】利き酒イベント「第10回 日本橋エリア 日本酒利き歩き 2026」開催 | RBB TODAY

東京・中央区の酒店・飲食店などで構成されている「日本橋日本酒プロジェクト」は、2026年4月25日（土）に「第10回 日本橋エリア 日本酒利き歩き 2026」を開催すると発表しました。

「第10回 日本橋エリア 日本酒利き歩き 2026」は、全国約50蔵の日本酒が飲み放題で味わえる"利き酒イベント"です。

参加者が受付で「オリジナルの利き酒専用お猪口（ちょこ）」を受け取り、自由に飲食店を巡る形式となっています。各飲食店では、担当する酒蔵が自慢のお酒をずらりと並べ、参加者を出迎えるそうです（出品のみの場合もあり）。

差し出したお猪口に注がれた日本酒を味わいながら、蔵元や造り手と会話・交流を楽しめます。また、各飲食店は、それぞれ趣向を凝らしたフードメニューを用意。おつまみの主な価格帯として500円～1,000円程度（飲食店によってこの価格帯を超える場合もあり）となっています。

「振舞酒」コーナーでは、意外な場所で思いがけない日本酒との出会いがあるかもしれません。

ベーカリーやカフェ、料理教室、ギャラリーなど、日本酒の枠にとらわれない幅広いお店に設置される「振舞酒」は、特定の銘柄ではなくランダムに日本酒を提供。意外と思われるかもしれない場所にも日本酒を設置するそうです（振舞酒は利き歩き参加者限定）。

日本酒が好きな方は、ぜひ「第10回 日本橋エリア 日本酒利き歩き 2026」をチェックしてみてください！

詳しくはこちら。

開催概要

名称：第10回 日本橋エリア 日本酒利き歩き 2026

主催：日本橋日本酒プロジェクト

日時：4月25日（土）午後2時～午後6時

参加受付時間

前売券：12:30～15:30

当日参加：14:00～15:30

会場：日本橋エリア

日本橋人形町、日本橋室町、日本橋大伝馬町、日本橋堀留町、日本橋馬喰町界隈

参加受付場所

・新川屋 佐々木酒店（日本橋人形町2-20-3）

・ダリア食堂（日本橋大伝馬町2-9）

・福徳の森（日本橋室町2-5-10）

参加蔵：全国 約50蔵

参加料

前売券：4,500円

当日参加：5,000円

※いずれも税込。

※日本酒飲み放題、フード別途有料。

※規定枚数に達し次第、販売を終了。当日参加分については、販売されない場合もあり。

前売券購入ページ（イープラス）：https://eplus.jp/sf/detail/4490460001-P0030001

イベント詳細ページ：https://blog.sasas.jp/event/ka20260425.html

前売券販売店や参加店、受付場所の地図：https://blog.sasas.jp/pdf/kiki-10th-map.pdf