次は東京ドーム公演！BTS、韓国公演3日間で約13万人を動員…圧巻のツアー幕開けにファン熱狂 | RBB TODAY

BTSが、4月9日および11日・12日に高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで開催した「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の初公演を盛況のうちに終えた。

全3公演で約13万2000人の観客を動員し、世界各国・地域の映画館で同時生中継される「ライブビューイング」も実施。グローバルファンプラットフォームWeverseのオンライン配信を通じて、194の国・地域の観客が公演をともに楽しんだ。

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会場は四方が開かれた360度オープン型ステージを中心に、1公演あたり約4万4000人の観客で埋め尽くされ、圧巻の光景を生み出した。

BTSのルーツとアイデンティティを込めた5thフルアルバム『ARIRANG』の収録曲は、韓国的な演出と融合し、一つの芸術作品のように表現された。ステージ中央には景福宮の慶会楼（楼閣）を再解釈したパビリオンが設置され、韓国国旗の乾坤坎離（四卦）をモチーフにした花道が観客との距離を縮めた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

公演は予想を上回る大胆な演出で観客を圧倒した。オープニングから特別だった。煙幕弾を手にした仮面集団の中からBTSが登場し、新曲『Hooligan』『Aliens』で一気に会場をフェスティバルのような熱狂へと導いた。

『Run BTS』ではJUNG KOOKがドローンカメラを手でつかみ、一人称視点でステージを映し出す演出で、オンライン視聴者にも臨場感を届けた。

オープニングを終えたメンバーは「約4年ぶりに『ARIRANG』というアルバムをリリースし、ツアーを行うことになった。ARMY（ファン）の皆さんの声が本当によく聞こえる」と感慨深げに語り、公演の幕開けを告げた。

韓国的情緒と現代的感覚が融合したステージも際立った。『they don’t know ’bout us』では、ダンサーが持つ映像機器に伝統仮面を再解釈した映像が映し出され、神秘的な雰囲気を演出。タイトル曲『SWIM』では巨大な布を波のように操り、『Merry Go Round』では僧舞（韓国の伝統舞踊）を思わせる軌跡が華やかに広がった。『NORMAL』ではLEDに映し出されたメンバーのシルエットが水墨画のように広がり、韓国美の極致を表現した。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

数万人の観客とともに作り上げたステージも圧巻だった。『FAKE LOVE』ではスタジアムを包み込む応援が会場を震わせ、『Not Today』『MIC Drop』『FYA』『FIRE』が続くと熱気は最高潮に達した。特に『MIC Drop』のイントロが流れた瞬間、4万人を超える観客の歓声が爆発的に響き渡った。

民謡「アリラン」を取り入れた新曲『Body to Body』も見どころとなった。カンガンスルレ（韓国の民俗芸能）を思わせるパフォーマンスに、世界中の観客による「アリラン」の大合唱、カラフルなペンライトの波が一体となり、壮観な光景を生み出した。

『IDOL』ではメンバーがトラックを走り回り、観客と視線を交わし、『Butter』『Dynamite』といった世界的ヒット曲で熱気を維持。色とりどりの花火が夜空を彩り、幻想的なフェスティバルを完成させた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

公演終盤、BTSは「心から応援してくださり感謝している。“BTS 2.0”として多くの変化をお見せしているが、最も大切なことは変わっていない。7人でこの道を歩むということ、そして皆さんへの真心だ。この場を満たしてくれた思いを決して軽く受け止めず、常に謙虚に進んでいくので、信じて見守ってほしい」と感動的なメッセージを伝えた。

さらに深々とお辞儀をし、「これからも多くのステージをお見せする。多彩で素晴らしい姿で応えていきたい」と語った。

公演は『Please』『Into the Sun』で幕を閉じ、深い余韻を残した。ツアーを成功裏にスタートさせたBTSは、来る4月17日・18日に東京ドーム公演を開催する。

その後、北米、ヨーロッパ、南米、アジアなど34都市で計85公演を行う予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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