グラビア界のニューヒロイン・溝端葵＆髙野真央が表紙と巻頭を飾る『FRIDAY GOLD』が本日発売！ | RBB TODAY

2025年末から2026年2月までに『FRIDAY』に掲載されたグラビアから、読者の反響が大きかったものを厳選して再録したグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』（講談社）がついに4月13日（月）に講談社より発売する。

©講談社

©講談社

表紙&巻頭を飾るのは、昨年デビューするや一気にブレイク、メジャー誌のグラビアを総ナメにし、人気拡大中の溝端葵（24）と髙野真央（22）。今回の発売に合わせ、表紙画像と収録画像2点が追加公開された。

本誌では、無限の可能性を秘めたニューヒロイン2人がペアを組んだスペシャルグラビアをDVD連動の大ボリューム30ページで掲載。「あお・まお」コンビが生み出す最高にキュートな〝科学反応〟はファン必見だ。

©講談社

©講談社

その他のラインナップは志田音々、榎原依那、宮部のぞみ、大西亜玖璃、山岡雅弥&聖怜、大島璃乃、名前はまだない。、ちーまき、櫻井おとの、山田あい、小池里奈、エリマリ姉妹。仮面ライダーヒロイン出身の女優や人気声優、注目のTikTokerを含む多彩なグラビアミューズたちにも注目したい。

©講談社

さらに本書には、特別付録として105分のメイキングDVDが付属する。撮影の舞台裏を収めた貴重な映像は、ファンにとって見逃せないコンテンツとなりそうだ。