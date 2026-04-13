38歳に、DJ SODAが自身の誕生日を報告！大阪でのセクハラ被害など、近年はトラブルも多数 | RBB TODAY

DJ SODAが誕生日を迎え、ユニークな動画を公開した。

DJ SODAは最近、自身のインスタグラムを更新して誕生日を迎えたことを報告。

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「4月7日は私の日！誕生日おめでとうSODA！」として公開された動画で彼女は、ピンクのドレス姿でロウソクに火をつけ、ケーキに挿して吹き消している。コメント欄には「お誕生日おめでとう」「いつも応援している」「これからの活動も楽しみ」といった祝福メッセージが世界中のファンから寄せられた。

（画像＝DJ SODA Instagram）

今回の誕生日で38歳になったDJ SODA。世界各地のクラブや音楽イベントで活躍する一方、ここ数年は思わぬトラブルにも直面してきたことで知られる。

2023年8月には、大阪で開催された音楽フェス「MUSIC CIRCUS'23」に出演した際、ステージから観客席に近づいたところ、複数の観客から胸などを触られるセクハラ被害を受けたとSNSで告発。主催者側は「性暴力に当たる行為」として、加害者を不同意わいせつなどの疑いで刑事告発する事態となり、大きな議論を呼んだ。

また2025年には、ヘアサロンでのブリーチ施術が原因で髪が深刻なダメージを受けたことを告白。薬剤を長時間置かれたことで「髪が根元から溶けてしまった」と説明し、最終的には後頭部などを剃らざるを得ないほどの被害だったと明かしている。

（写真＝DJ SODA Instagram）

さまざまな騒動や困難を経験しながらも、SNSでは明るい姿を見せ続けているDJ SODA。誕生日を迎えて公開された今回の投稿にも、多くのファンから温かい祝福が寄せられている。

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