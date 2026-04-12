中島裕翔と新木優子の結婚に韓国メディアも反応「映画での恋人が現実に…電撃結婚を発表」 | RBB TODAY

中島裕翔と新木優子が結婚発表！『SUITS／スーツ』の名コンビが結ばれる、32歳同い年のビッグカップル誕生

日本の人気スター中島裕翔とモデル兼俳優の新木優子が、夫婦の縁を結ぶ。昨年、週刊誌で熱愛が報じられていた二人は、今回公式に結婚を発表し、人生の新たな出発を知らせた。

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中島裕翔は4月11日、所属事務所STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトを通じ、「格別のご高配を賜り、心より感謝申し上げます」とした上で、「私事で大変恐縮ですが、この度、俳優の新木優子さんと結婚することになりました」と報告した。

続けて、「互いに尊敬する気持ちを忘れず、心を大切に歩んでいきたい。皆様の声援に恥じぬ存在となるよう精進する」と決意を綴った。

新木優子も所属事務所スターダストプロモーションを通じてコメントを発表。「中島裕翔さんと結婚することになりました。今後とも温かく見守っていただき、引き続き応援をお願いします」とファンに挨拶した。

中島裕翔と新木優子(写真出典=SNS)

映画とドラマでの共演を経て現実に

1993年生まれの同い年である二人は、2017年の映画『僕らのごはんは明日で待ってる』で男女の主人公として出会い、初共演を果たした。その後、人気ドラマシリーズ『SUITS／スーツ』（2018年、2020年）で再会。息の合った掛け合いを見せ、視聴者から高い支持を得ていた。劇中の恋人が現実の夫婦となったニュースに、ファンからは多くの祝福が寄せられている。

昨年8月にグループHey! Say! JUMPを卒業し、俳優としての地位を固めている中島裕翔。主演ドラマ『シリウスの反証』に続き、今年6月には舞台『セールスマンの死』への出演を控えている。新木優子も映画『キングダム』シリーズやドラマ『善いこと悪いこと』などの話題作に次々と出演。公私ともに充実した時期を迎えている二人の門出に、熱い注目が集まっている。

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