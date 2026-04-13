「顔がホットクみたい…」BTS・JINとの記念写真に自虐コメント？バラエティ番組共演者のSNS投稿が話題 | RBB TODAY

BTSのJINを応援するため、タレントのキアン84がコンサート会場に駆けつけた。

キアン84は最近、自身のインスタグラムを更新し、高揚（コヤン）総合運動場で開催されたBTSの公演をバックに撮影した認証ショットを公開した。

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また、JINとともに番組で共演した女優チ・イェウンと並んで撮った3ショットも公開。「招待してくれてありがとう。ソクジン（ジンの本名）の隣に並ぶと、自分の顔がホットクみたいだ」というコメントを添えて笑いを誘った。JINの彫刻のようなビジュアルの隣で、自身の姿を「ホットク」に例えるという、彼らしい飾らない魅力を発揮した。

（写真＝キアン84Instagram）下写真左からキアン84、JIN、チ・イェウン

彼らは、Netflixオリジナルバラエティ『キアンの破天荒ゲストハウス』での共演をきっかけに縁を結んだ。撮影終了後もJINを応援するキアン84の姿からは、番組の枠を超えて続く熱い義理が感じられる。

なお、JINの所属するBTSは4月9日・11日・12日の3日間、韓国・高陽総合運動場メインスタジアムでワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の幕を開けた。今後は、東京を皮切りに北米、欧州、南米、アジアなど世界34都市を巡る大規模なツアーを続ける予定だ。

◇JIN プロフィール

1992年12月4日生まれ。本名キム・ソクジン。BTSの最年長メンバーで、グループ内ではボーカルを担当している。高校生の頃にドラマ『善徳女王』を見て俳優キム・ナムギルの演技に感動し、一時は役者を目指していた。通学途中にスカウトされたことでBig Hitエンターテインメントの練習生となるが、実は中学時代に一度韓国屈指の有名事務所SMエンターテインメントにスカウトされている。一次審査合格の通知が届いたが、詐欺だと思って断ったというエピソードはファンの間でも有名。兵役のため2022年12月13日に入隊。陸軍第5歩兵師団の新兵教育隊助教として軍生活を送り、2024年6月12日に除隊した。

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