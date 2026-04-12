【独占速報】BTS、6年半の沈黙を破る「血の咆哮」…王の帰還、全150分を徹底ルポ | RBB TODAY

4月11日午後7時、静かに流れていた民謡の旋律が一瞬にして止まった。6万人の息遣いさえ飲み込んでしまった重苦しい静寂。黒い頭巾を被った人影が、赤い聖火で大型スクリーンに映し出された「アリラン」の文字を焼き払った。

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歓声とともに数十人の黒い群衆がステージを掌握し、血のような赤い照明の下、BTSがゆっくりとその姿を現した。それはまるで、王座を狙う者を成敗しに現れた暗殺者のような、冷徹な帰還であった。

京畿道(キョンギド)の高陽(コヤン)総合運動場 主競技場で開催されたBTSワールドツアー『アリラン』2日目。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

オープニングを飾ったのは、心臓を叩き潰すような重厚なヒップホップベースの『Hooligan』だった。6年半の軍白期（軍入隊による空白期）とパンデミックの抑圧を突き破り帰還した彼らは、「ステージを完全にぶち壊してやる」という猛烈な宣戦布告とともに、巨大な暴動の幕を開けた。

恐怖の芸術的昇華、そして調和と連帯へ

セットリストは、それ自体がBTSの叙事詩（サガ）だった。オープニングの3曲で「世界をひっくり返す」と宣言したBTSは、続くステージで暗い内面と直面した苦痛の時間を密度濃く表現した。長い空白の中で感じた恐怖を、芸術へと昇華させた瞬間だった。

その後、『NORMAL』で闇を払い除けた彼らは、『FIRE』や『MIC Drop』といった圧倒的なヒット曲を連発。恐れることなく突き進む猛獣のようなカリスマ性を爆発させた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

苦悩を突き破った物語は、「調和と連帯」へと向かい頂点に達した。ファン（ARMY）と呼吸を合わせた『Body to Body』のステージでは、前後も階級もない韓国の伝統演舞「カンガンスルレ」を思わせるパフォーマンスで、巨大な平等の輪を描いた。

連帯の温もりを抱いたまま、メガヒット曲『IDOL』へと移ると、メンバーはステージを飛び出し、陸上トラックで大規模なパレードを展開。アーティストと観客の境界を完全に取っ払ってみせた。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

続く『Butter』や『Dynamite』では、荒々しく深い感情から解き放たれ、これまで愛されてきた彼らの「明るく輝く姿」を共に楽しもうと、優しく手を差し伸べた。

無意識の熟練が放つ「統制された自由」

この壮大な物語を納得させたのは、もはや人間界を超越したBTSのステージ掌握力だ。6万人の観客を前に、彼らの瞳には1秒の緊張も焦りもなかった。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）

それはまさに「統制された自由」だった。一糸乱れぬ完璧なダンス（カルグンム）の中でも、7人それぞれのスワッグ（Swag）が輝きを放つ。次の動線を意識する0.001秒のタイムラグさえ存在しなかった。

誰も歩んだことのない「前人未到」の道を歩んできたからだろうか。数万時間の訓練が脳の意識を超え、細胞に完璧に体現された「無意識の熟練」が、公演時間中ずっと発揮されていた。無秩序なまでに自由に跳ね回る彼らの軌跡のすべてが、そのまま「正解」となっていた。

リーダーのRMは、決然とした表情でこう語った。

「ここまで戻ってくるのに、本当に長い時間がかかりました。多くの変化をお見せしていますが、7人がこの仕事を共にし続けると決めたこと、そして皆さんへの真実の心は変わっていません。この会場を埋め尽くしてくださったことを、決して当たり前だとは思いません」

RMの言葉通り、BTSは長い空白期間に蓄積された内功（積み重ねた実力）と真実味を、6万人の観客の前でありのままに証明してみせた。

1秒の隙も許さない完璧なアンサンブル。世界がなぜ再びBTSに向かって紫色の歓声を送っているのか、その理由を全身で納得させられた150分だった。

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