“『プデュ』シリーズ元祖”I.O.I、10年ぶりに『Pick Me』完全再現！当時と変わらぬシンクロ率が話題 | RBB TODAY

再結成を果たしたガールズグループI.O.Iが、デビューから10年が経っても変わらない相性を見せた。

最近、I.O.Iの公式SNSが更新され、短い映像が公開された。

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公開された映像には、再び集結したメンバーたちの姿が収められていた。I.O.Iのメンバーは、オーディション番組『PRODUCE 101』の初めての評価曲だった『Pick Me』に合わせてダンスを披露。センターのチョン・ソミを中心に、チェ・ユジョンやキム・セジョンらがフォーメーションを揃え、完璧な息の合ったパフォーマンスを見せた。

メンバーたちはピンクのスウェットシャツに黒のショートパンツ、ニーハイソックスを合わせ、当時の姿をそのまま再現。10年ぶりの再会にもかかわらず、変わらぬ息の合ったパフォーマンスで注目を集めた。

（画像＝I.O.I公式SNS）

その変わらない姿に、ファンからも喜びの声が上がっている。

なお、I.O.Iは今年デビュー10周年を迎え、5月に新アルバムをリリースしカムバックする予定だ。

カン・ミナとチュ・ギョルギョンを除く9人のメンバーが再集結し、ファンの期待が高まっている。

（記事提供＝OSEN）

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