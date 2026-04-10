フジ・三上真奈アナが産休へ「ノンストップ」で報告！番組放送中も「実はボコンって動いて」 | RBB TODAY

フジテレビの三上真奈アナウンサーが4月10日、産休に入ることを「ノンストップ！」（同）報告した。
三上アナは2021年1月に一般男性と結婚したことを発表。2026年2月に第1子妊娠を報告していた。
この日、番組開始直後、三上アナと同じくMCを務めているバナナマンの設楽統が「ご報告があります。三上さんが本日を最後に産休に入る」と報告。出演者からは祝福の声が上がった。
三上アナは「そうなんです。番組がパワーアップしたばかりで大変恐縮なんですけども、一旦、ストップさせていただいて」と説明。「今日も最後までよろしくお願いします」と頭を下げていた。
また、番組終盤であらためて三上アナは「来週から産休に入らせていただきます」と報告。設楽が「番組中も（赤ちゃんがお腹を）蹴ったりとかしたんですか？」と質問すると、三上アナは「実はボコンって動いて」とはにかみつつ、「元気に産んで来たいと思いますので」と話していた。
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