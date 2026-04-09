脚の間から…女優ナナ、BIGBANG脱退のT.O.Pとの“妖しい共演”に視線集中「非現実的」 | RBB TODAY

BIGBANG出身の歌手T.O.Pが、女優ナナと共演した新曲のミュージックビデオのスチールカットを公開し、圧倒的なオーラを放った。

4月9日、T.O.Pは自身のSNSに複数の写真を投稿した。

【写真】ナナ、T.O.Pの脚の間から…!?

公開された写真は、8日に公開されたT.O.Pの初ソロフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』のダブルタイトル曲『Studio54』のミュージックビデオ撮影現場のスチールだ。

今回のミュージックビデオで最も注目を集めたのは、ナナの大胆なイメージチェンジだ。ナナは鮮やかなレッドカラーの前髪スタイルに、きらびやかなスパンコールドレスを着こなし、唯一無二のビジュアルを披露した。

（写真＝T.O.P Instagram）

一方、T.O.Pも幾何学模様の華やかなスーツに身を包み、鋭い眼差しでナナを見つめ、独特の緊張感を漂わせている。

ファンからは「2人のビジュアルの組み合わせが本当に非現実的」「ミュージックビデオというより一本の映画のようだ」といった反応が寄せられ、大きな関心を集めている。

（写真＝T.O.P Instagram）

なお、T.O.Pは4月3日に初のフルアルバム『ANOTHER DIMENSION』をリリースし、Spotifyなどグローバル音源チャートで新記録を打ち立てるなど、ソロアーティストとして成功を収めた。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

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