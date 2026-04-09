木南晴夏、300万円の超高級ソファで居眠り！？高杉真宙の暴露に「だんだん慣れてきて…」 | RBB TODAY

4月9日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に女優の木南晴夏と俳優の高杉真宙が、同日放送開始の木曜劇場「今夜、秘密のキッチンで」（同）の番宣で出演。ドラマ撮影時のセットとして置かれている高級家具にまつわるエピソードを明かした。

木南が主演を務める「今夜、秘密のキッチンで」。誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が夫からモラハラを受ける中で、高杉演じる謎のシェフと出会うというストーリーになっている。

「ぽかぽか」では、ドラマ撮影時のエピソードとして、「約300万円のソファなど超高級家具に囲まれド緊張！」と紹介。スタジオから驚きの声が上がると、木南は「（家具が）大きいは大きい。私の役がお金持ちすぎて……」と説明した。

木南によると、「1点1点割と高い家具が多くて」とのこと。「『お気を付けください』みたいな感じで台本に書いてあって。『汚すな！』とか『触れるな！』くらいの感じで」と明かした。

また、撮影初日に高杉が大きな椅子の端に座っていたところ、制作部から「バランスが悪くなるので真ん中に座ってください」と注意を受けたという。高杉はすぐに「すみません」と謝って座り直したと明かし、「それ以降、その椅子には近づいてないんですけど」と苦笑いしていた。

一方、高杉によると、木南はその300万円のソファで居眠りをしていたとのこと。木南は「1日目、2日目とかはめっちゃ緊張感あるんですけど、毎日いるとだんだん慣れてきて、300万でもリラックスできるようになってきちゃって」とあっけらかんとしていた。

