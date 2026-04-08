7年ぶりに再結成したWanna One、“始まりの場所”でファンと再会！2026年版『PICK ME』も披露 | RBB TODAY

7年ぶりに再集結したWanna Oneが、Wannaable（ファンダム名）と再会した。

4月6日、Wanna Oneはソウル・上岩（サンアム）のDMC文化公園でリアリティ番組『WANNA ONE GO：Back to Base』のオープニングセレモニーを開催した。

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当日、会場にはWanna Oneの再集結を待ちわびていたファンが集まり、9人のメンバーがブルーカーペットを歩きながら登場した。メンバーたちはグループの挨拶である「All I Wanna Do, Wanna One！」を叫びながらステージに上がり、会場はファンの歓声で熱狂に包まれた。

Wanna One

会場に来られなかったカン・ダニエルとライ・グァンリンについては、等身大パネルを活用した演出で触れられ、メンバーたちは「二人も心は共にしている」と伝え、変わらぬ応援を呼びかけた。

本イベントでは、ファンと交流するコーナーも設けられた。K-POPコンテンツプラットフォームMnet Plusを通じて事前に受け付けた質問に答える企画が進行され、メンバーたちは2026年バージョンの『PICK ME』ダンスを披露。パク・ジフンの主演映画『王と生きる男』（原題）に関連したパロディや最新のチャレンジダンスまで披露され、久しぶりに集まったWanna Oneは、変わらぬチームワークとバラエティセンスを見せつけた。

イベントの最後にメンバーたちは感想を伝えた。ファン・ミンヒョンは「再び集まることができて感慨深い」と語り、キム・ジェファンは「ファンと永遠を見つめながら共に歩んでいきたい」と伝えた。イ・デフィは「Wanna Oneはまだ始まったばかりだ」と明かし、今後公開されるコンテンツへの期待を高めた。

今回のオープニングセレモニーは、9年前にWanna Oneが初めてファンと出会った象徴的な場所で再会を果たしたという点で大きな意味を残した。『Wanna One Go：Back to Base』は、その再会の瞬間を新たな出発へと繋げる。番組は4月28日午後6時にMnet Plusで初公開され、同日午後8時にMnetでも順次放送される予定だ。

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