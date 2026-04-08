ファンの応援もワールドクラス！BTS・Vのツアーを祝う大型サポートが話題　駅広告や団扇3000枚の配布まで | RBB TODAY

BTSがワールドツアーの幕開けを目前に控える中、ファンの“応援熱”が高まっている。

BTSは3月20日に5thフルアルバム『ARIRANG』をリリース。4月9日の高陽（コヤン）公演を皮切りに、本格的なワールドツアーへ突入する。

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Vの韓国ファンベース「V INSIDE」と「キム・テヒョンサポーターズ」は、ワールドツアーを応援する意味を込めて、会場である高陽総合運動場周辺を運行する大型LEDトラックのサポートを実施すると明らかにした。

（写真提供＝OSEN）V

オフラインでの応援も活発だ。4月8日から20日まで、高陽総合運動場の周辺には、高陽市の屋外広告物条例に基づき正式に認可された場所に、Vを応援するバナー広告が掲げられる。

会場で直接配布される応援グッズも準備されている。「V INSIDE」は4月9日、11日、12日の公演日に合わせ、応援うちわ3000個をファンに配布する予定だ。「キム・テヒョンサポーターズ」はウェットティッシュとステッカーをそれぞれ1000個ずつ配布する。

海外ファンの参加も加わった。Vのアメリカファンベース「TAEHYUNG TUESDAY」は、ワールドツアーが開催される世界各都市のイメージを盛り込んだピンバッジを製作した。

中国ファンの応援も注目を集めている。高陽市の地下鉄・大化（デファ）駅には、中国ファンが準備したスタンド型ライトボックス広告が4基設置され、駅構内にも大型広告を掲出する。さらに、地下鉄3号線の全区間の車両内部、計2720個のスクリーンでは、Vのワールドツアーを応援するお祝い映像が流されている。

ワールドツアーが続く世界各都市でも、さまざまな形での応援が準備されており、その熱気はさらに高まりそうだ。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

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