BTS、南米3都市で追加公演決定！ワールドツアー「ARIRANG」全85公演に拡大…止まらない世界的人気 | RBB TODAY

BTSが南米ツアーの公演回数を追加した。

BTSは4月8日午前、グローバルスーパーファンプラットフォーム「Weverse」を通じて、10月に開催される南米ツアーのうち、ペルー・リマ、チリ・サンティアゴ、アルゼンチン・ブエノスアイレス公演をそれぞれ1回ずつ追加すると発表した。

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これにより「BTS WORLD TOUR “ARIRANG”」は、全34都市・計85公演に拡大される。

BTSは南米で新たな金字塔を打ち立てている。韓国アーティストとして初めて、コロンビア・ボゴタのエスタディオ・エル・カンピン（Estadio El Campín）とブエノスアイレスのエスタディオ・ウニコ・デ・ラ・プラタ（Estadio Único de La Plata）に進出。また、サンティアゴのエスタディオ・ナシオナル（Estadio Nacional）で単独コンサートを開催する初の韓国歌手となった。

（画像＝BIGHIT MUSIC）

BTSはコロンビア、ペルー、アルゼンチンに“完全体”として初訪問することもあり、現地のファンの期待は非常に高まっている。特にペルーでは、公演を前にファンがマチュピチュ歴史保護区での「100万本植樹」キャンペーンに積極的に参加し、公共空間の整備など多様な活動を展開するなど、BTSを迎える準備が進められている。

なお、BTSは4月9日、高陽（コヤン）総合運動場メインスタジアムで「BTS WORLD TOUR “ARIRANG”」の幕を開ける。

高陽で3日間公演を行った後、17日・18日には日本に移動し、東京ドームでステージを披露する。今回のツアーは360度ステージを採用し、観客に圧倒的な没入感を提供する予定だ。

また大きな関心の中で、高陽、東京、北米、ヨーロッパツアーを含む計46公演がすでに完売している。グローバル公演企画会社のLive Nationによると、BTSは北米およびヨーロッパ41公演だけで約240万枚のチケットを販売した。

さらに北米では、エルパソのサンボウル・スタジアム、スタンフォード・スタジアム、フォックスボロのジレット・スタジアム、ボルチモアのM&Tバンク・スタジアム、アーリントンのAT&Tスタジアムで韓国アーティストとして初の単独公演を行うなど、韓国音楽界において重要な足跡を残している。

（記事提供＝OSEN）

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