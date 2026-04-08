「暴言？間違いだとは思わない」BTS・JUNG KOOK、“飲酒ライブ”騒動に言及…ARMYには誠実な謝罪 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKが、去る2月に物議を醸した「酔っ払い暴言ライブ配信」騒動について、自ら口を開いた。

4月8日、JUNG KOOKはファンコミュニティプラットフォーム「Weverse」を通じてライブ配信を行い「最近のライブについて、ARMY（ファンダム名）に謝罪しないと」と切り出した。

【画像】JUNG KOOK、飲酒ライブで本音爆発！“喫煙”過去も…

JUNG KOOKは「これまであのような姿を見せていなかったので、不快感があったのではないかと思う。不快な思いをさせたARMYたちには申し訳ないと伝えたい。自制する」と頭を下げた。

（画像＝Weverse）

ただ、行動に対する過ちについては認めなかった。彼は「個人的に大きな過ちを犯したのかよくわからない。ユーチューブやこの業界で働く方々も皆同じことを言っている」と線を引いた。続けて「友達に暴言を吐くこともあるだろう。カメラの前で暴言を吐く芸能人がどれほど多いか。間違いだとは思わない」と自身の考えを明かした。

批判的な世論については「何に対しても批判に必死な人たちには、特に言うことはない。関心を持ってくださって感謝している」と伝え、「訴えられたとしても、僕が気にすることではない」と付け加えた。

ファンへの真心も伝えた。JUNG KOOKは「僕が善良な人、正しい人だとは言えないが、皆さんには常に誠実だった。自分が上手くやりたいと思うのも、皆さんのおかげだ」とし、「またどこに飛び出すか分からないけど、不快感や違和感を抱いたら指摘してほしい。受け入れる」と語った。

これに先立ちJUNG KOOKは、2月26日深夜のWeverseライブ配信中、知人に向けて暴言を吐いたり、中指を立てるジェスチャーをした場面が捉えられ、物議を醸していた。当時、約1時間30分に及ぶ、酔っぱらった状態での配信中の言動がオンライン上で拡散され、賛否両論が続いていた。

なお、JUNG KOOKが所属するBTSは、4月9日の高陽（コヤン）公演を皮切りに、ワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」の幕を開ける。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

■【画像】JUNG KOOK、深夜ライブ配信で中指立て不満爆発

■【写真】JUNG KOOK、配信で本音ポロリ「会社は何してるの？」

■【写真】JUNG KOOK、真夜中デートのお相手は？