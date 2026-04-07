広末涼子、活動再開後初の近影公開！約1年ぶりインスタ更新で“純白”コーデ | RBB TODAY

女優の広末涼子が4月7日に自身の公式インスタグラムを約1年ぶりに更新。活動再開後初となる近影を公開した。

写真に映った広末はふわふわとした質感の純白ジャケットとトップスに身を包み、顎のラインで揃えられた黒髪ショートヘアとなっていた。

広末は2025年4月に追突事故を起こし、搬送先の病院で看護師の女性に暴行を加えるなどして現行犯逮捕。その後、芸能活動の自粛を発表していた。

その後、2026年4月1日に公式サイト上で活動再開を発表。

約1年の休養期間を経て、「体調の回復に加え、ゆっくりと自分と向き合う機会をいただき、人生における大切な時間とチャンスをいただきました。自分自身の弱さや特性をしっかりと認識しながら、私にできるお仕事や作品との関わり方を探していきたいと思います。これからもどうかよろしくお願いいたします」とコメントしていた。

※【画像】広末涼子が近影を公開

