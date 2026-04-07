ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナがアンコールグラビア！ | RBB TODAY

TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナが『FLASH』に登場している。

1月発売の表紙巻頭グラビアが大反響で、アンコール掲載となったとのこと。

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

虹咲カリナ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎千葉タイチ

虹咲は18歳。愛知県出身で昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。4月から、NHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』のMCに抜擢されている。



