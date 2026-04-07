ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナがアンコールグラビア！ | RBB TODAY

ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナ、人生初の虹色ビキニや純真無垢な制服姿を収録！1st DVDが発売決定 | RBB TODAY
虹咲カリナの初DVD「雨上がり!18歳!!」が5月29日発売。虹色ビキニやスポーティな姿を披露し、健康美と笑顔が魅力。
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ホリプロの秘蔵っ子・虹咲カリナ、エキゾチックな美しさ！水着姿で表紙に登場 | RBB TODAY
虹咲カリナの初表紙巻頭グラビア特集で、18歳の多彩な魅力を10ページにわたり披露している
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TikTokフォロワー22万人を超え、2025年よりホリプロに所属し話題を呼んだ虹咲カリナが『FLASH』に登場している。
1月発売の表紙巻頭グラビアが大反響で、アンコール掲載となったとのこと。
虹咲は18歳。愛知県出身で昨年6月に芸能事務所ホリプロよりデビューし、数々のグラビア誌に登場。4月から、NHK Eテレで放送中の『ギョギョッとサカナ★スター』のMCに抜擢されている。