JUNG KOOK＆J-HOPEが『2.0』のダンスチャレンジを公開、名作映画のオマージュでも話題の楽曲 | RBB TODAY

BTSのJUNG KOOKとJ-HOPEが新曲のダンスチャレンジを披露して話題だ。

2人は最近、それぞれのTikTokアカウントで『2.0』のダンスチャレンジ動画を公開した。

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チャレンジで使用された『2.0』は、先月リリースされたばかりの3rdフルアルバム『ARIRANG』の収録曲。兵役を終え、完全体として再集結したBTSの“新たなスタート”を象徴する楽曲だ。

（画像＝TikTok）

また、2日に公開された同曲のミュージックビデオは、パク・チャヌク監督の映画『オールド・ボーイ』の名シーンをオマージュした演出が話題となった。

◇JUNG KOOK プロフィール

1997年9月1日生まれ。本名チョン・ジョングク。2011年に放送された韓国のオーディション番組『スーパースターK』シーズン3の予選で脱落。デビューは逃したものの、現事務所含め多数の大手芸能事務所からオファーを受けた。本人は、「見学の際にRMのラップに感銘を受けて決めた」と振り返っている。その後、2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、世界的な人気を誇るトップスターとなった。2023年12月に入隊し、2025年6月11日に除隊した。

◇J-HOPE プロフィール

1994年2月18日生まれ。本名チョン・ホソク。2010年にBig Hitエンターテインメント（現HYBE）の練習生となり、2013年にBTSのメンバーとしてデビューした。グループ内ではメインダンサーとリードラッパーを担当しており、ムードメーカー的存在としても知られている。活動名である「J-HOPE」は、名字であるチョン（英：Jeong）の頭文字の“J”と、希望を意味する英単語の“Hope”を掛け合わせたものであり、「パンドラの箱を開けると底には『希望』だけが残った」というギリシャ神話に由来している。兵役のため2023年4月に入隊、2024年10月17日に除隊した。

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