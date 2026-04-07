櫻坂46初代キャプテン・菅井友香、デビュー10周年を報告「心から感謝しております」 | RBB TODAY

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櫻坂46初代キャプテン・菅井友香、デビュー10周年を報告「心から感謝しております」

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菅井友香【撮影：小宮山あきの】
  • 菅井友香【撮影：小宮山あきの】

　櫻坂46初代キャプテンで女優の菅井友香が4月6日にインスタグラムのストーリーズを更新。デビュー10周年を迎えたことを報告した。

　菅井はストーリーズで、「2016年4月6日欅坂46としてデビューさせていただきました」と報告。

　「10年経った今日も大好きなお仕事を続けさせていること 心から感謝しております」と感慨深そうにつづった。

　また、ストーリーズには「10th Anniversary」「YUUKA SUGAI」と記された赤いお箸の写真を公開。

　「これからも誰かの一歩を少しでも後押しできるようなお仕事ができるよう力を尽くしてまいります」と明かすとともに、「いつも本当にありがとうございます」と感謝の言葉を述べた。

　この投稿にSNSからは、「いつも笑顔と癒しをありがとう」「10周年おめでとうございます」「これからも、全力で応援し続けます！」という声が集まっていた。

※【画像】菅井友香、デビュー10周年を報告


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