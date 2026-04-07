元ZEROBASEONEの4人が所属「AND2BLE」、グループ＆個人ビジュアルを初公開！デビューに期待感UP | RBB TODAY

元ZEROBASEONEのメンバーが合流したボーイズグループAND2BLE（アンダブル）のビジュアルが公開された。

AND2BLEは5月26日のデビューを前に、公式SNSを通じて「AND2BLE 26SS COLLECTION 1ST DROP」を公開し、グループおよび個人のイメージカットを初公開した。

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公開された写真でメンバーは、柔らかなニットや端正なシャツといったクラシックなファッションアイテムを、それぞれの個性で着こなし、洗練された雰囲気を醸し出した。

さらにショッピングバッグやパッケージ、ポスターなど、ブランドコレクションを想起させる多彩なオブジェを取り入れることで、AND2BLEならではの感覚的なムードを一層際立たせた。

（写真提供YHエンターテインメント）AND2BLE

特に、抑制されたビジュアルと整然としたレイアウトの中に「AND2BLE 26SS COLLECTION」「COMING SOON」という文言を配置し、まるでブランドローンチを予告するかのような完成度の高いコンセプトで、デビューへの期待を高めた。

AND2BLEは、YHエンターテインメントが約4年ぶりに送り出すボーイズグループで、ZEROBASEONE出身のジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンとEVNNE出身のユ・スンオンの5人で構成されている。

正式デビュー前からX（旧Twitter）のリアルタイムトレンドに浮上するなど、急速にグローバルファンダムを形成し、2026年の注目株として浮上した。

（写真提供＝YHエンターテインメント）左上から時計回りにジャン・ハオ、ユ・スンオン、ハン・ユジン、キム・ギュビン、リッキー

AND2BLEは、公式SNSアカウントの開設を皮切りに、ロゴモーションやグループ・個人イメージを順次公開し、本格的なデビューカウントダウンに突入した。デビューに先立ち多彩なコンテンツを順次公開していく予定で、今後の動向に関心が集まっている。

なお、グループ名のAND2BLEは「AND」と「DOUBLE」を組み合わせた造語で、断片的な姿ではなく、多様な内面が重なり合いながら“自分らしさ”を拡張していくという意味が込められている。メンバーそれぞれの個性とアイデンティティを融合させ、一つの独自のイメージを築き上げ、それ自体をブランドとして展開していくという方向性を示している。

（記事提供＝OSEN）

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